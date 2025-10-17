Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії

Зірка «Дизель шоу» загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання

Брат телеведучого та військовослужбовця Максима Неліпи, Андрій Неліпа, обурився на інформацію в мережі щодо дати народження полеглого захисника України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Андрія Неліпи.

Андрій Неліпа звернувся до редакції української Вікіпедії. Він назвав її працівників «невігласами» та «авторитетами» та попросив змінити дату народження брата. На сторінці Максима Неліпи вказано, що він народився 16 жовтня 1976 року. Андрій Неліпа зауважив – його брат з'явився на світ 15 жовтня, і як доказ опублікував фотографію першої сторінки паспорта України.

Перша сторінка паспорта Максима Неліпи Facebook/avnelipa

Згодом Андрій Неліпа оновив свою публікацію, в якій зазначив – його почули та змінили дату. Втім, поки що коректна інформація відображається не всюди.

Публікація Андрія Неліпи скриншот: Facebook/avnelipa

У Вікіпедії інформацію не виправили скриншот: Вікіпедія

В пошукачу Google інформацію виправили скриншот: Google

Максим Неліпа став відомим завдяки участі в КВК та роботі на провідних телеканалах країни. Був залучений в таких проєктах, як, зокрема, «Підйом», «Танці з зірками», «Дизель шоу». Окрім цього, Неліпа мав ролі у фільмах і серіалах, займався озвучуванням та писав сценарії для телебачення. Після початку повномасштабної війни він добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Максим Неліпа служив у Силах безпілотних систем у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Український захисник, який мав звання старшого лейтенанта, незадовго до загибелі був підвищений до посади командира роти. Максима Неліпу поховали на Байковому цвинтарі в Києві. Захисникові України навіки 48 років.

