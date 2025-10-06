Головна Техно Телеком
Маск оголосив про запуск конкурента Вікіпедії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Маск оголосив про запуск конкурента Вікіпедії
За словами Ілона Маска, бета-версія Grokipedia має запрацювати протягом двох тижнів
фото: Білий дім

Grokipedia працюватиме на основі штучного інтелекту Grok

Мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск нової платформи під назвою Grokipedia. Вона має стати альтернативою Вікіпедії та «найточнішою базою знань у світі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у X.

Як зазначив Маск, Grokipedia працюватиме на основі штучного інтелекту Grok і використовуватиме обчислювальні потужності для аналізу відкритих джерел, зокрема сторінок Вікіпедії, щоб визначати, де міститься правда, напівправда, брехня або відсутня інформація. «Grokipedia стане справжнім джерелом знань, адже вона створена виключно для пошуку правди… вільна від упереджень і прихованих мотивів», – каже він.

Команда xAI зазначає, що метою Grokipedia є «максимальна правда через базові принципи і фізику», а сам проєкт має «прорізати інформаційний шум» і протидіяти маніпуляціям, фейковим новинам та викривленим наративам, які, за твердженням розробників, «десятиліттями формували спотворене уявлення про світ». Бета-версія Grokipedia має запрацювати протягом двох тижнів.

Нагадаємо, стартап Ілона Маска xAI відкрив вихідний код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 і планує через пів року зробити те саме з моделлю Grok 3.

До слова, компанія xAI Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, подає до суду на розробника ChatGPT, OpenAI. xAI стверджує, що конкурент займався «ширшою та вкрай тривожною схемою незаконного привласнення комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та навмисного втручання в економічні відносини».

штучний інтелект Ілон Маск

