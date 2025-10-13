Головна Скотч Шоу-біз
У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Олексій Наконечний встав на захист України в лютому 2022 року
фото: Facebook/nakonechna.myroslava

Добровольцю, захиснику України Олексію Наконечному тепер навіки 46 років

За трагічних обставин у ДТП загинув актор, військовослужбовець Олексій Наконечний. Серед побратимів він відомий також за позивним «Артист». Про це повідомляє «Главком» з посиланням соцмережі акторки Ольги Сумської та дружини Олексія Наконечного, Мирослави.

Трагедія сталася під час повернення Олексія до своєї військової частини після короткої відпустки, під час якої він відвідував дружину та їхнього тримісячного сина. Наконечний не встиг подолати лише один кілометр до своєї частини, коли трапилася смертельна аварія. За словами Ольги Сумської, виплат від держави родичам не буде. Акторка закликала підтримати дружину захисника України.

У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син фото 1
фото: Instagram/olgasumska

Лише 24 вересня Олексій та Мирослава Наконечні відзначили другу річницю весілля. Остання публікація військового присвячена саме їй. У своєму Facebook Мирослава залишила зворушливу публікацію, наприкінці якої зазначила – деталі похорону з чоловіком повідомить згодом.

«Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка! Ти будеш завжди поруч, я це знаю! Ти будеш нашим Янголом і навіть звідти будеш продовжувати піклуватися про свої малят! Ми не встигли пожити це життя, але я б багато віддала навіть за той час, який був відведений нам на двох! Завжди буду кохати тебе! Ти моє все!», – написала Мирослава Наконечна.

У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син фото 2
скриншот: Facebook/alex.nakan.2025

Голова правління Спілки морських піхотинців України, Юрій Голодов, повідомив, що Наконечний став добровольцем ще на початку повномасштабної війни.

У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син фото 3
скриншот: Facebook/yuriy.golodov

Раніше «Главком» писав, що під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко.

Теги: актор військові ДТП смерть

