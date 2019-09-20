Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
Брэд Питт
Фото: imdb
Поклонники гадают, что связывает актера с девушкой-целительницей
Фотографам удалось запечатлеть Брэда Питта после вечеринки, посвященной выходу нового фильма «К звездам», где он сыграл главную роль. Актер покинул здание не один, а со своей новой подругой. Впрочем, оказалось, когда-то Питта уже связывали отношения.
Спутницу Брэда зовут Сат Хари Халса. Она занимается дизайном ювелирных отношений, а также альтернативным целительством: в юности девушка обучалась в Индии. СМИ сообщают, что когда-то ее украшения носила бывшая супруга Питта Дженнифер Энистон.