Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой



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Брэд Питт Фото: imdb

Поклонники гадают, что связывает актера с девушкой-целительницей

Фотографам удалось запечатлеть Брэда Питта после вечеринки, посвященной выходу нового фильма «К звездам», где он сыграл главную роль. Актер покинул здание не один, а со своей новой подругой. Впрочем, оказалось, когда-то Питта уже связывали отношения.

Спутницу Брэда зовут Сат Хари Халса. Она занимается дизайном ювелирных отношений, а также альтернативным целительством: в юности девушка обучалась в Индии. СМИ сообщают, что когда-то ее украшения носила бывшая супруга Питта Дженнифер Энистон.

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