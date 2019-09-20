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    Шоу-биз

    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой

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    <p>Брэд Питт&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой

    Брэд Питт 

    Фото: imdb

    Поклонники гадают, что связывает актера с девушкой-целительницей

    Фотографам удалось запечатлеть Брэда Питта после вечеринки, посвященной выходу нового фильма «К звездам», где он сыграл главную роль. Актер покинул здание не один, а со своей новой подругой. Впрочем, оказалось, когда-то Питта уже связывали отношения.

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    Фото: anygator.com
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой
    Брэд Питт вышел в свет с таинственной спутницей-шаманкой

    Спутницу Брэда зовут Сат Хари Халса. Она занимается дизайном ювелирных отношений, а также альтернативным целительством: в юности девушка обучалась в Индии. СМИ сообщают, что когда-то ее украшения носила бывшая супруга Питта Дженнифер Энистон.  

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