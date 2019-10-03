  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж

    • Розсилка
    Анджелина Джоли и Брэд Питт - Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    Сейчас у актера роман с духовной целительницей

    Брак 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта был недолгим, зато развод затянулся на несколько лет. Оказалось, что актриса могла избежать этого неприятного периода в своей жизни.

    Три года шли судебные тяжбы между бывшими супругами. Сначала они делили детей, потом имущество, но в итоге пошли на компромис и уладили эти вопросы полюбовно. Однако как выяснилось, и брак для Анджелины был нелегким. Актриса не хотела выходить замуж за Питта.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж
    Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж

     «Она чувствовала, что Брэд давит на нее, заставляет сделать это», - цитирует источника Us Weekly. Судя по тому, как все закончилось, Анджелина не зря противилась связывать себя узами брака.

     Читайте также: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь

    актриса подиум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ