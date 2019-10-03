Брэд Питт заставил Анджелину Джоли выйти замуж



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Брак 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта был недолгим, зато развод затянулся на несколько лет. Оказалось, что актриса могла избежать этого неприятного периода в своей жизни.

Три года шли судебные тяжбы между бывшими супругами. Сначала они делили детей, потом имущество, но в итоге пошли на компромис и уладили эти вопросы полюбовно. Однако как выяснилось, и брак для Анджелины был нелегким. Актриса не хотела выходить замуж за Питта.

«Она чувствовала, что Брэд давит на нее, заставляет сделать это», - цитирует источника Us Weekly. Судя по тому, как все закончилось, Анджелина не зря противилась связывать себя узами брака.