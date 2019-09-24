Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков



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Дженнифер Лоуренс

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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс решила практично подойти к вопросу с подарками. Дженнифер составила список предпочтительных подарков. В него Лоуренс включила вещи разного ценового диапазона – предметы для кухни, дома, путешествий, товары для ухода за лицом и телом.

Актриса заметила, что, несмотря на занятость, она очень любит готовить. Как только позволяет график, Дженнифер приглашает гостей, готовит коктейли или даже устраивает большие вечеринки для родных и близких. «Я люблю принимать людей дома. Люблю пробовать новые рецепты, поэтому важно иметь правильные инструменты на кухне. Готовить на двоих всегда веселее!» – отметила она.

В этом контексте Лоуренс отметила набор для фондю из меди за 120 долларов, комплект красивых бокалов за 374 доллара и другую изысканную посуду и приспособления.

Из кухонной техники актриса включила в реестр мультиварку с фритюрницей за 190 долларов, кофе-машину за 750 долларов, а также недорогой кухонный комбайн за 30 долларов.

«С моим графиком иногда нет ничего лучше, чем тихая ночь дома. Есть вещи, которые помогут сделать любой дом уютным и организованным, как мне нравится», — заметила звезда. Из техники для дома актриса также не отказалась бы от увлажнителя воздуха, умной швабры и робота-пылесоса за $500. В список актрисы вошли камера GoPro за 400 долларов, дорожный кашемировый набор из одеяла и маски для глаз за 360 долларов, велотренажер за 2000 долларов и другие вещи, сообщает Daily Mail.

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