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    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков

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    Дженнифер Лоуренс - Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Дженнифер Лоуренс

    39-летняя актриса готовится к свадьбе с 35-летним галеристом Куком Марони

    Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс решила практично подойти к вопросу с подарками. Дженнифер составила список предпочтительных подарков. В него Лоуренс включила вещи разного ценового диапазона – предметы для кухни, дома, путешествий, товары для ухода за лицом и телом.

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    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков
    Бытовые потребности голливудской звезды: Дженнифер Лоуренс огласила список свадебных подарков

    Актриса заметила, что, несмотря на занятость, она очень любит готовить. Как только позволяет график, Дженнифер приглашает гостей, готовит коктейли или даже устраивает большие вечеринки для родных и близких. «Я люблю принимать людей дома. Люблю пробовать новые рецепты, поэтому важно иметь правильные инструменты на кухне. Готовить на двоих всегда веселее!» – отметила она.

    В этом контексте Лоуренс отметила набор для фондю из меди за 120 долларов, комплект красивых бокалов за 374 доллара и другую изысканную посуду и приспособления.

    Из кухонной техники актриса включила в реестр мультиварку с фритюрницей за 190 долларов, кофе-машину за 750 долларов, а также недорогой кухонный комбайн за 30 долларов.

    «С моим графиком иногда нет ничего лучше, чем тихая ночь дома. Есть вещи, которые помогут сделать любой дом уютным и организованным, как мне нравится», — заметила звезда. Из техники для дома актриса также не отказалась бы от увлажнителя воздуха, умной швабры и робота-пылесоса за $500. В список актрисы вошли камера GoPro за 400 долларов, дорожный кашемировый набор из одеяла и маски для глаз за 360 долларов, велотренажер за 2000 долларов и другие вещи, сообщает Daily Mail.

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