Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини



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Элли Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding/

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32-летняя британская певица Элли Голдинг продемонстрировала свой подтянутый пресс и стройную фигуру в бикини. Знаменитость устроила фотоссессию на фоне захватывающих пейзажей курорта. В качестве украшений к пляжному наряду певица выбрала несколько сверкающих золотых подвесок на цепочках и соответствующие серьги-кольца.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее стройной фигуры: «Ты такая молодец, что держишь себя в отличной форме!», «Талантливая, красивая, стройная. Счастья тебе, дорогая Элли», – написали фолловеры в Instagram.

Напомним, бывшая возлюбленная принца Гарри вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга. Торжественная свадебная церемония прошла в конце августа в родном для Элли и ее избранника Йоркшире.

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