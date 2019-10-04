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    Шоу-биз

    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини

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    <p>Элли Голдинг</p> <p>Фото: instagram.com/elliegoulding/</p> - Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини

    Элли Голдинг

    Фото: instagram.com/elliegoulding/

    Бывшая возлюбленная Герцога Сассекского наслаждается медовым месяцем со своим новоиспеченным мужем

    32-летняя британская певица Элли Голдинг продемонстрировала свой подтянутый пресс и стройную фигуру в бикини. Знаменитость устроила фотоссессию на фоне захватывающих пейзажей курорта. В качестве украшений к пляжному наряду певица выбрала несколько сверкающих золотых подвесок на цепочках и соответствующие серьги-кольца.

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    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини
    Бывшая любовница принца Гарри устроила фотосессию в откровенном бикини

    Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее стройной фигуры: «Ты такая молодец, что держишь себя в отличной форме!», «Талантливая, красивая, стройная. Счастья тебе, дорогая Элли», – написали фолловеры в Instagram.

    Напомним, бывшая возлюбленная принца Гарри вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга. Торжественная свадебная церемония прошла в конце августа в родном для Элли и ее избранника Йоркшире.

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    знаменитости певица Instagram
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