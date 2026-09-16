Іспанські музиканти зіграли українські хіти, які увійшли в історію Євробачення (відео)

Музиканти з Мадриду виконали пісні Вєрки Сердючки, Руслани, гурту Kalush Orchestra та інших артистів, які представляли Україну на Євробаченні

Українські хіти отримали нове звучання у виконанні іспанського хору та оркестру

Іспанські музиканти зіграли відомі українські пісні. До репертуару хору та оркестру з Мадриду увійшли пісні, з якими Україна підкорила сцену Євробачення. Про це пише «Главком» із посиланням на United24 Media.

Так, Мадридський метрополітенський оркестр та хор Талія заграли українські хіти в Національному музичному аудиторії в Мадриді. Концертом керувала відома іспанська диригентка Сільвія Санз Торре. Музиканти надали нове звучання пісні Вєрки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai», з якою зірка виступила на конкурсі Євробачення-2007 та посіла друге місце.

«Ця вистава є частиною концерту Eurocanción Sinfónica, проекту Група Талія, який переосмислює хіти Eurovision у симфонічному та хоральному форматі, додаючи нову звукову виміру пісням, які вже є частиною європейського музичного ландшафту», – йдеться у дописі.

Іспанські музиканти зіграли українські хіти

Також у Мадриді заграла мелодія пісні гурту Kalush Orchestra «Стефанія». Ця композиція принесла Україні перемогу на Євробаченні у 2022 році. Особливого звучання пісні надала гра ударного музичного інструменту, схожого на маримбу.

Хор заспівав пісню Руслани Лижичко «Дикі танці», з якою вона виступала на сцені Євробачення у 2004 році та здобула перемогу. У залі зазвучала пісня гурту Go_A «Шум», з якою Україна посіла п'яте місце на Євробаченні 2021.

Нагадаємо, У Києві оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії разом зі Зразково-показовим оркестром ЗСУ заспівали до Дня Незалежності України. Оркестр ЗСУ виконав пісню «Ой у лузі червона калина» у музичному супроводі колег із Великої Британії.