Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу (оновлюється)

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
фото: WikiPortraits
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Насолоджуємося завершальними виступами учасників конкурсу

16 травня стартував фінал Євробачення-2026. «Главком» пропонує вам ознайомитися з усіма виступами учасників.

Всі виступи учасників фіналу Євробачення-2026

1. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

2. Sarah Engels – Fire («Вогонь»)

3. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)

5. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

6. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)

7. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

8. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

9. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

10. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

11. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

12. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

13. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, два, три»)

15. Франція: Monroe - Regarde ! («Подивись»)

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)

17. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

18. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)

19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)

20. Швеція: Felicia – My System («Моя система»)

21. Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)

22. Італія: Sal da Vinci – Per Sempre Sì (Назавжди «Так»)

23. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)

24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)

25. Австрія: Cosmó – Tanzschein («Перепустка на танці»)

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії, Люксембургу та Мальти. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Теги: Євробачення Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka зовсім скоро виступить у фіналі Євробачення-2026
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
Вчора, 20:48
Leleka за кілька годин вийде на сцену у другому півфіналі Євробачення
Leleka зустрілася з українськими легендами Євробачення напередодні другого півфіналу конкурсу
14 травня, 20:59
Країна неодноразово надсилала своїх представників на конкурс від інших країн
Готується до дебюту? Мовник однієї з американських країн відвідає Євробачення у Відні
14 травня, 19:54
Leleka виступить сьогодні у другому півфіналі конкурсу
У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
14 травня, 15:31
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення
Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні
12 травня, 13:24
Ева Марія представить Люксембург з піснею Mother Nature
Представниці Люксембургу на Євробаченні організатори відмовили у виконанні партії на скрипці наживо
9 травня, 17:54
Dara відкриє другий півфінал з піснею Bangaranga
Організатори показали перші фото з репетицій Євробачення за 4 травня
5 травня, 19:58
Ізраїль є причиною відмови п'ятьох країн від участі у Євробаченні
Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні
4 травня, 19:29
Багато учасників відзначають Серена як жартівника і позитивну людину
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
30 квiтня, 14:32

Шоу-біз

Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу (оновлюється)
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу (оновлюється)
«Слава Україні» та символічні знаки. Leleka розчулила українців виступом у фіналі Євробачення
«Слава Україні» та символічні знаки. Leleka розчулила українців виступом у фіналі Євробачення
Leleka виступила у фіналі Євробачення: відео виступу
Leleka виступила у фіналі Євробачення: відео виступу
Фінал Євробачення-2026: трансляція
Фінал Євробачення-2026: трансляція
Фаворитка Євробачення-2026 надихалася Білик? Українці помітили схожість пісень
Фаворитка Євробачення-2026 надихалася Білик? Українці помітили схожість пісень
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua