Євробачення-2026. Усі виступи учасників другого півфіналу (оновлюється)

Ілля Мандебура
У другому півфіналі виступлять 15 учасників, серед яких і Leleka
12 травня стартував другій півфінал Євробачення-2026. «Главком» пропонує вам ознайомитися з усіма виступами учасників.

1. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

2. Азербайджан: Jiva – Just Go («Просто йди»)

3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)

4. Люксембург: Eva Marija – «Mother Nature» («Мати Природа»)

5. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba («Румба Голуба»)

7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice («Аліса»)

8. Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)

9. Латвія: Atvara – Ēnā («У тіні»)

10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

12. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

13. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

14. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

15. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції та Норвегії. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

