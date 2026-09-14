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Тепер офіційно: Україна візьме участь у Євробаченні-2027!

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Минулого разу Україну на конкурсі представляла Leleka, яка стала дев'ятою у фіналі
фото: Eurovision

Суспільне підтвердило участь нашої країни в головному музичному конкурсі Європи

Україна візьме участь у 71-му Пісенному конкурсі Євробачення, який у 2027 році прийматиме болгарський Бургас. Про це оголосило Суспільне Мовлення, інформує «Главком».

Деталі національного відбору

Український відбір проведуть попри складну безпекову ситуацію та можливі виклики зимового періоду. Формат відбору цього разу планують змінити та адаптувати до безпекових ризиків. «Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб’єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу», – заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Виконавча продюсерка творчого об’єднання Євробачення Оксана Скибінська також наголосила на важливості участі України в конкурсі. За її словами, це можливість демонструвати європейській аудиторії українську культуру та мистецьку самобутність.

Про Євробачення-2027

Євробачення-2027 вперше в історії прийматиме Болгарія. Конкурс відбудеться у прибережному Бургасі на «Арені Бургас». Перший півфінал запланований на 11 травня, другий – на 13 травня, а Грандфінал – на 15 травня. Право провести конкурс Болгарія отримала після перемоги Dara з піснею Bangaranga на Євробаченні-2026. 

Україну на минулому конкурсі представляла Leleka з піснею Ridnym. Вона посіла дев’яте місце у фіналі, продовживши українську серію проходжень до вирішальної стадії Євробачення, яка триває з дебюту країни у 2003 році.

Наразі свою участь підтвердили 26 країн. Серед них:

  1. Албанія
  2. Австралія
  3. Австрія
  4. Болгарія
  5. Канада
  6. Данія
  7. Естонія
  8. Фінляндія
  9. Німеччина
  10. Греція
  11. Ізраїль
  12. Італія
  13. Латвія
  14. Литва
  15. Люксембург
  16. Мальта
  17. Чорногорія
  18. Північна Македонія
  19. Норвегія
  20. Польща
  21. Румунія
  22. Сан-Марино
  23. Швеція
  24. Швейцарія
  25. Велика Британія
  26. Україна

Нагадаємо, що «Суспільне» відповіло на лист Полякової про зміну правил Нацвідбору на Євробачення

Теги: Євробачення конкурс Болгарія Микола Чернотицький Leleka

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