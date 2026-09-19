На Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд

Прем'єр наголосив, що Карпатам потрібна власна стратегічна рамка – за прикладом інших макрорегіонів ЄС

Під час Карпатського економічного форуму вдалось домовитись про нові проєкти з міжнародними партнерами. Як інформує «Главком», про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«На Карпатському економічному форумі маємо понад 50 інвестиційних і торговельних проєктів з усіх країн C8 – в нафтогазовому секторі та енергетиці, інфраструктурі та культурній сфері – на загальну суму понад €1 млрд. Наступний крок – перейти до їх реалізації. Говоримо про Карпати як про цілісний економічний простір – разом із представниками урядів, регіонів і громад країн C8, бізнесу та міжнародних фінансових інституцій», – зазначив Корецький.

Він розповів, що Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Австрія та Сербія разом формують економіку, пов'язану спільними виробничими ланцюгами, енергетикою, транспортними маршрутами та зв'язками між регіонами й громадами.

«Наше завдання – масштабувати цю співпрацю», – наголосив Корецький.

Він додав, що необхідно зосередитися на трьох напрямах: розвитку торгівлі та взаємних інвестицій; залученні великого міжнародного капіталу через спільні регіональні інвестиційні платформи; та участі країн C8 у відбудові України як спільному економічному проєкті для всього регіону.

«Для цього Карпатам потрібна власна стратегічна рамка – за прикладом інших макрорегіонів ЄС. Тому мета Карпатської інтеграційної ініціативи – започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпат, і сьогодні разом з партнерами будемо працювати над її наповненням», – зазначив прем'єр.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту «Карпатської вісімки» планується укласти інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд.

Також повідомлялося, що Карпатський макрорегіон може перетворитися з транзитної території на одного з постачальників енергії для Європейського Союзу. Йдеться про розвиток відновлюваної енергетики, накопичення електроенергії та нових інтерконекторів.