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    Шоу-биз

    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины

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    instagram.com/ekaterinakukhar_official - Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    instagram.com/ekaterinakukhar_official

    Звезда считает, что балетом можно заработать на хорошую жизнь

    Прима-балерина и судья танцевального шоу Екатерина Кухар рассказала  сколько зарабатывают балерины в Украине. По словам звезды, занимаясь балетом, можно заработать себе на хорошую жизнь. Об этом она рассказала в программе «Слава +».

    «Если говорить о ставках в оперном театре, то .. Классический балет существует только в оперных театрах. Конечно, самой престижной в Украине считается Национальная опера Украины и там примерно с Одессой колеблется, потому что там, мне кажется, немножко больше зарплата, чем в нас. у нас есть ставка, ежемесячная зарплата. у всех по-разному, у нас же есть категории. у нас есть мастер сцены, у нас есть первая солистка, вторая солистка. Минимальная зарплата составляет примерно 10 000 гривен», - поделилась Кухар.

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    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины
    instagram.com/ekaterinakukhar_official

    Вместе с тем звезда балета заметила, что в среднем ведущий артист балета получает до пяти тысяч долларов за одно выступление на гастролях. Но весь заработок в балете зависит от категорий. Кроме того, Кухар призналась, что самый большой гонорар, который она получала за выступление, составлял $10 000.

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