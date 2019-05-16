Цифра дня: Кухар призналась, сколько зарабатывают балерины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Звезда считает, что балетом можно заработать на хорошую жизнь

Прима-балерина и судья танцевального шоу Екатерина Кухар рассказала сколько зарабатывают балерины в Украине. По словам звезды, занимаясь балетом, можно заработать себе на хорошую жизнь. Об этом она рассказала в программе «Слава +».

«Если говорить о ставках в оперном театре, то .. Классический балет существует только в оперных театрах. Конечно, самой престижной в Украине считается Национальная опера Украины и там примерно с Одессой колеблется, потому что там, мне кажется, немножко больше зарплата, чем в нас. у нас есть ставка, ежемесячная зарплата. у всех по-разному, у нас же есть категории. у нас есть мастер сцены, у нас есть первая солистка, вторая солистка. Минимальная зарплата составляет примерно 10 000 гривен», - поделилась Кухар.

Вместе с тем звезда балета заметила, что в среднем ведущий артист балета получает до пяти тысяч долларов за одно выступление на гастролях. Но весь заработок в балете зависит от категорий. Кроме того, Кухар призналась, что самый большой гонорар, который она получала за выступление, составлял $10 000.