Деми Мур назвала имя мужчины, изнасиловавшего ее в 15 лет



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Деми Мур

Ранее кинозвезда призналась, что мать получила за ее изнасилование $500

История 56-летней Деми Мур шокировала публику. Актриса решила озвучить имя того, кто нанес ей моральную травму. Сначала звезда фильма «Солдат Джейн» заявляла, что мать продала ее домовладельцу, однако насильником оказался влиятельный бизнесмен. Его звали Василь Думас, но среди «своих» его звали как Вал Дюма. Он владел популярным ночным клубом La Cage Aux Folles в Лос-Анджелесе, куда в свое время ходили Элтон Джон, Сильвестр Сталлоне и многие другие знаменитости.

Вал был знакомым матери Деми, Вирджинией Кинг. Актриса и ее родительница часто обедали в ресторане «Мирабель», который принадлежал Думасу. Мужчине понравилась юная Деми, и он начал преследовать ее. В момент, когда Вал изнасиловал 15-летнюю актрису, ему было 48 лет. Он проник в комнату Мур, а ключи от квартиры бизнесмену дала Вирджиния.

Журналисты встретились с бизнес-партнером Вала, Джорджем Германидисом, и спросили, правду ли рассказала актриса. Мужчина ответил, что он не общался с Думусом на личные темы. «Понятия не имею», – заявил он.