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    Шоу-биз

    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500

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    Деми Мур и Эштон Катчер - Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур и Эштон Катчер

    Кинозвезда не скрывает, что у нее было тяжелое детство

    56-летняя Деми Мур в эфире американского телешоу поделилась шокирующей историей. По словам бывшей супруги Брюса Уиллиса, ее мать Вирджиния Кинг была алкоголичкой. Когда актриса подросла, то родительница стала брать ее в бары, чтобы привлечь внимание мужчин.

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    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500
    Деми Мур призналась, что насильник заплатил ее матери $500

    Однако самое ужасное случилось не в увеселительных заведениях, а в их доме. Когда Деми с матерью вернулись в квартиру, то обнаружили там мужчину. Оказалось, что это домовладелец, с которым уже договорилась Вирджиния. Мужчина заплатил матери Деми 500 долларов, чтобы изнасиловать ее. На тот момент актрисе было 15 лет.

    «Это было изнасилование и разрушительное предательство», – поделилась кинозвезда. Она добавила, что после случившегося мужчина весь вечер приставал к ней с вопросом: «Каково это, когда тебя имеют за 500 долларов?»

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    актриса изнасилование
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