«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
28-річний артист поки не став розголошувати свій діагноз
фото: колаж Главком

Представник від України на Євробаченні-2018 має проблеми зі здоров'ям

Музичний виконавець Melovin опублікував декілька фотографій, в підписі до яких проінформував про значне погіршення стану свого здоров'я. Його колега по шоу-бізнесу, співачка SWOIIA, наголосила – артист опинився в лікарні. Згодом і сам Костянтин Бочаров (справжнє ім'я Melovin) підтвердив – він в медичному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака.

Спочатку Melovin опублікував фото, на якому він лежить під крапельницею. Чи це готель, чи лікарня, артист не написав. На фоні можна побачити повітряні кульки та два букети квітів. Згодом Melovin прокоментував в сторіз свого Instagram поточну ситуацію. Артист наголосив – він має серйозні проблеми зі здоров'ям.

«Дитяче бажання. Багато кульок та єдинорога. І багато обійм… Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози», – написав музичний виконавець.

«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото) фото 1
фото: Instagram/melovin_official

Згодом в Telegram-каналі з'явилось відео з лікарняної палати. Melovin подякував лікарям та друзям за підтримку.

«Відчуває себе важко. Але я точно не пропаду з такими лікарями. І в мене прекрасні друзі», – сказав у відео Melovin.

Melovin записав відео в лікарняній палаті
скриншоти: Telegram/bighousemelovinators

До цього дві співачки, з якими в Melovin були дуети, прокоментували погіршення стану здоров'я співака.
"Мій Мел потрапив до лікарні. Бажаю тобі найшвидшого одужання! Знаю, що ти обов'язково вистоїш і подолаєш все", – написала SWOIIA.

Підтримала Melovin і музична виконавиця Lama. Вона побажала 28-річному уродженцю Одеси міцного здоров'я та швидкого повернення до нормального життя.

Раніше «Главком» розповідав, що продюсер Олександр Ягольник повінчався з художницею Світланою Бойко. Водночас телеведучий Костянтин Грубич зробив фото на прогулянці з сином, який втратив кінцівку на війні.

Теги: здоров'я лікарня Melovin співак

