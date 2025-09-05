Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Матча призводить до анемії
фото із відкритих джерел

Лікарі попереджають, що одержимість матчею може мати цей негативний вплив на здоров'я

Неочікуваний випадок стався в США, де жінка на ім'я Лінн була госпіталізована через надмірну любов до популярного напою – матчі. Після чергової випитої чашки вона відчула себе погано і звернулася до лікарні, де лікарі діагностували у неї анемію – критично низький рівень заліза в крові. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent.

Як матча впливає на рівень заліза

За словами доктора Ліббі Артінгстолл, матча, як і інший зелений чай, багата на поліфеноли. Хоча ці антиоксиданти зазвичай вважаються корисними для організму, вони можуть перешкоджати засвоєнню негемового заліза – того, що міститься в рослинній їжі та збагачених продуктах.

Лікар пояснила, що поліфеноли здатні знижувати засвоєння заліза, особливо якщо чай пити під час або відразу після їжі. 

Інші ризики та побічні ефекти

Окрім впливу на засвоєння заліза, матча може викликати й інші проблеми. Оскільки під час її приготування вживаються подрібнені чайні листя, вміст кофеїну в ній вищий, ніж у звичайному зеленому чаї. Це може призвести до:

  • підвищеної тривожності
  • прискореного серцебиття
  • безсоння
  • підвищеного тиску

Експерти закликають споживачів бути обережними та збалансовано підходити до вживання навіть, здавалося б, корисних напоїв, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров'я.

Нагадаємо, мода на японський чай матчу різко збільшила попит у всьому світі та викликала дефіцит цього товару на тлі спеки, поганих урожаїв та американських тарифів. Виробники та продавці стикаються зі зростанням цін та нестачею чаю, а в Японії туристи розкуповують матчу з полиць. Фахівці закликають до усвідомленого споживання та пропонують використовувати хоча б у кулінарії матчі нижчого ґатунку. 

Читайте також:

Теги: здоров'я жінка аналізи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Європі бум на психоделічні препарати на основі псилоцибіну
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
6 серпня, 10:05
Швидка ходьба дає людині низку переваг
Яка активність покращить здоров'я всього за 15 хвилин на день? Дослідження науковців
20 серпня, 01:00
Білл Гейтс виділить $1 млн на премію
Приз у $1 млн за ідею: Білл Гейтс шукає ШІ, який допоможе вилікувати хворобу Альцгеймера
22 серпня, 13:00
Каплі зможуть забезпечити до 10 годин чіткого зору без окулярів
У США винайдено краплі, які повертають ідеальний зір на 10 годин щодня
8 серпня, 11:58
Проблеми зі здоров'ям у Трампа уже не приховати
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
5 серпня, 10:38
Пластичний хірург провів операцію жінці без попереднього огляду онколога
У Києві хірург прооперував жінку з онкологією: що йому загрожує
8 серпня, 12:56
В столиці виникла пожежа, в результаті якої загинуло двоє людей
У Києві під час пожежі в квартирі загинули двоє людей
13 серпня, 11:45
У липні 2025 року медичний звіт підтвердив, що у Трампа хронічна венозна недостатність
Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа
26 серпня, 04:10
Активність Сонця з 1 по 3 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 вересня: якою буде сонячна активність
1 вересня, 07:15

Здоров'я

Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
Вчені встановили механізм руйнування пам'яті при хворобі Альцгеймера
Вчені встановили механізм руйнування пам'яті при хворобі Альцгеймера
Названо несподіваний фактор старіння серця
Названо несподіваний фактор старіння серця
У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів
Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку
Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
26K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
3018
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
2845
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2815
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua