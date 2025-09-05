Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча

Лікарі попереджають, що одержимість матчею може мати цей негативний вплив на здоров'я

Неочікуваний випадок стався в США, де жінка на ім'я Лінн була госпіталізована через надмірну любов до популярного напою – матчі. Після чергової випитої чашки вона відчула себе погано і звернулася до лікарні, де лікарі діагностували у неї анемію – критично низький рівень заліза в крові. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent.

Як матча впливає на рівень заліза

За словами доктора Ліббі Артінгстолл, матча, як і інший зелений чай, багата на поліфеноли. Хоча ці антиоксиданти зазвичай вважаються корисними для організму, вони можуть перешкоджати засвоєнню негемового заліза – того, що міститься в рослинній їжі та збагачених продуктах.

Лікар пояснила, що поліфеноли здатні знижувати засвоєння заліза, особливо якщо чай пити під час або відразу після їжі.

Інші ризики та побічні ефекти

Окрім впливу на засвоєння заліза, матча може викликати й інші проблеми. Оскільки під час її приготування вживаються подрібнені чайні листя, вміст кофеїну в ній вищий, ніж у звичайному зеленому чаї. Це може призвести до:

підвищеної тривожності

прискореного серцебиття

безсоння

підвищеного тиску

Експерти закликають споживачів бути обережними та збалансовано підходити до вживання навіть, здавалося б, корисних напоїв, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров'я.

Нагадаємо, мода на японський чай матчу різко збільшила попит у всьому світі та викликала дефіцит цього товару на тлі спеки, поганих урожаїв та американських тарифів. Виробники та продавці стикаються зі зростанням цін та нестачею чаю, а в Японії туристи розкуповують матчу з полиць. Фахівці закликають до усвідомленого споживання та пропонують використовувати хоча б у кулінарії матчі нижчого ґатунку.