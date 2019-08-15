«Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Хилтон instagram.com/parishilton/

Звезда порадовала новым образом

38-летняя светская львица Пэрис Хилтон Светская львица надела сексуальную леопардовую кофту с глубоким вырезом декольте, под которой не было белья. Пэрис решила позабавить подписчиков и воссоздать полноценный образ дикой кошки. При помощи фильтра она наложила забавную мордочку с ушками и носиком, а также хвост и ошейник с кулоном в виде сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 13 Авг 2019 в 3:38 PDT

«Мяу», – лаконично подписала видео Хилтон.

Идея звезды стать кошечкой очень понравилась подписчикам.

«Мррр ты супер!», «Идеальный look и прекрасная ты», «Ха-ха тебе идет быть кошечкой», «Прямиком из милых джунглей?» – написали фолловеры.