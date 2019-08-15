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    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья

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    Пэрис Хилтон - «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton/

    Звезда порадовала новым образом

    38-летняя светская львица Пэрис Хилтон Светская львица надела сексуальную леопардовую кофту с глубоким вырезом декольте, под которой не было белья. Пэрис решила позабавить подписчиков и воссоздать полноценный образ дикой кошки. При помощи фильтра она наложила забавную мордочку с ушками и носиком, а также хвост и ошейник с кулоном в виде сердца.

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    Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

    «Мяу», – лаконично подписала видео Хилтон.

    Идея звезды стать кошечкой очень понравилась подписчикам.

    «Мррр ты супер!», «Идеальный look и прекрасная ты», «Ха-ха тебе идет быть кошечкой», «Прямиком из милых джунглей?» – написали фолловеры.

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    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    «Дикая кошечка» Пэрис Хилтон игриво позировала в леопардовом наряде без белья
    instagram.com/parishilton/

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    Пэрис Хилтон
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