Директор дворца «Украина» огласил решение относительно концерта Повалий



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Таисия Повалий

Руководители признаются, что никаких соглашений не было заключено

Роман Недзельский, директор дворца «Украина» заявил, что концерт Таисии Повалий, якобы запланированный на 10 декабря, не состоится. Об этом стало известно во время брифинга.

Причиной отмены выступления певицы стали неразрешимые разногласия сторон. Как отметил Недзельский, на эти даты по плану другие мероприятия.

Также Роман признался, что у него был предварительный разговор с мужем Таисии Повалий, продюсером Игорем Лихутой. Певица и ее муж должны были ответить перед публикой на ряд вопросов, в частности, где живут, поддерживают ли они украинских военных и тому подобное.

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Джерело: ru.tsn.ua