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    Шоу-биз

    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»

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    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»

    Несколько сцен в ролике намекают на неожиданный поворот в сюжете

    Студия Disney показала на фестивале D23 Expo тизер фильма «Звездные войны 9: Скайуокер. Восход».

    Ролик представляет собой нарезку кадров из предыдущих эпизодов саги, но в нем есть и несколько сцен из предстоящей картины. В частности, там показали, как главная героиня по имени Рей предстает с красным световым мечом - традиционным оружием ситхов.

    Означает ли это, что Рей перейдет на Темную сторону Силы, не понятно. Известно только, что девятый эпизод «Звездных войн» завершит сюжетную линию семейства Скайуокеров и их противостояния с ситхами во главе с Палпатином.

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    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»
    Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»

    Также публике показали постер фильма: на нем сражаются герои новой трилогии Рей и Кайло Рен, а на фоне виден Палпатин – главный злодей саги.

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    Звездные войны
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