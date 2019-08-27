Disney показали тизер девятого эпизода «Звездных войн»



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Несколько сцен в ролике намекают на неожиданный поворот в сюжете

Студия Disney показала на фестивале D23 Expo тизер фильма «Звездные войны 9: Скайуокер. Восход».

Ролик представляет собой нарезку кадров из предыдущих эпизодов саги, но в нем есть и несколько сцен из предстоящей картины. В частности, там показали, как главная героиня по имени Рей предстает с красным световым мечом - традиционным оружием ситхов.

Означает ли это, что Рей перейдет на Темную сторону Силы, не понятно. Известно только, что девятый эпизод «Звездных войн» завершит сюжетную линию семейства Скайуокеров и их противостояния с ситхами во главе с Палпатином.

Также публике показали постер фильма: на нем сражаются герои новой трилогии Рей и Кайло Рен, а на фоне виден Палпатин – главный злодей саги.