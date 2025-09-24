Дядя подруги Олі Полякової помирає в Одесі. Співачка звернулась до президента Франції

Артистка та блогерка дружать вже не один рік

Співачка попросила допомогти її подрузі Ніці Білоцерківській

Музична виконавиця Оля Полякова публічно звернулася до президента Франції Емманюеля Макрона. Артистка попросила допомогти її подрузі, уродженці Одеси, громадській діячці Ніці Білоцерківській. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Олі Полякової.

Співачка наголосила, що Ніка Білоцерківська проживає у Франції вже понад 20 років. Полякова згадала, що громадська діячка прийняла її та двох доньок, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Артистка подякувала подрузі та Франції за тимчасовий прихисток.

Оля Полякова наголосила, що Білоцерківська – колишня громадянка Росії. Під час повномасштабної війни, запевнила співачка, Ніка як волонтерка зібрала та передала допомоги на суму в понад сім мільйонів євро. За що була засуджена до увʼязнення в Росії на дев'ять років.

«Зараз їй потрібен тільки проїзний документ, але який вона чекає понад два роки без змоги виїхати за межі Франції. Її дядько, який виростив її, зараз помирає в Україні, але бюрократія заважає їй приїхати та допомогти йому! Звертаюся до вас із проханням допомогти з цим питанням і надати нарешті проїзний документ, щоб вона могла приїжджати в Одесу», – французькою та українськими мовами звернулась до президента Франції українська співачка.

Влітку 2022 року Полякова вже зверталася до президента України Володимира Зеленського з проханням надати громадянство Ніці Білоцерківській. Щодо громадської діячки, то вона у Франції створила кулінарну школу та видала низку книжок із рецептами. Раніше була співвласницею рекламного агентства та видавницею журналів Time Out Москва й Time Out Петербург.

