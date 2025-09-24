Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру

За словами французького лідера, лише Трамп може переконати Ізраїль завершити війну в Газі

Якщо президент США Дональд Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, то вплинути на Ізраїль та зупинити бойові дії у Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона, якого цитує Reuters.

Французький лідер висловив думку, що зараз лише президент США має достатньо впливу, щоб натиснути на Ізраїль і переконати його завершувати війну. «Є лише одна людина, яка може щось із цим зробити, і це президент США. А причина, чому він може більше, ніж ми – тому що ми не постачаємо зброю, яка уможливлює ведення війни у Газі… США – постачають», – каже він.

Макрон пригадав, що президент США відкинув ініціативи низки держав з визнання Палестини і назвав це «винагородою ХАМАСу». «Президент США цього ранку заявив з трибуни, що прагне миру, що врегулював сім війн, що він хоче отримати Нобелівську премію миру. Нобелівська премія миру можлива лише тоді, коли ви зупините цю війну», – додав французький президент.

Нагадаємо, уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну. За його словами, президент США може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат.