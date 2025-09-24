Головна Новини
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Макрон каже, що президент США відкинув ініціативи з визнання Палестини державою
скріншот з відео ООН

За словами французького лідера, лише Трамп може переконати Ізраїль завершити війну в Газі

Якщо президент США Дональд Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, то вплинути на Ізраїль та зупинити бойові дії у Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона, якого цитує Reuters.

Французький лідер висловив думку, що зараз лише президент США має достатньо впливу, щоб натиснути на Ізраїль і переконати його завершувати війну. «Є лише одна людина, яка може щось із цим зробити, і це президент США. А причина, чому він може більше, ніж ми – тому що ми не постачаємо зброю, яка уможливлює ведення війни у Газі… США – постачають», – каже він.

Макрон пригадав, що президент США відкинув ініціативи низки держав з визнання Палестини і назвав це «винагородою ХАМАСу». «Президент США цього ранку заявив з трибуни, що прагне миру, що врегулював сім війн, що він хоче отримати Нобелівську премію миру. Нобелівська премія миру можлива лише тоді, коли ви зупините цю війну», – додав французький президент.

Нагадаємо, уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну. За його словами, президент США може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат.

