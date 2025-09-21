Головна Скотч Шоу-біз
Співак Іван Дорн випускає альбом російською

Надія Карбунар
Дорн заявив, що не збирається припиняти співати російською
Артист заявив, що вірить у «м’яку силу» музики

Український співак і музикант Іван Дорн заявив, що продовжує співати російською мовою і не має планів відмовлятися від неї. Як інформує «Главком», в інтерв'ю російському Republic-Weekly він розповів, що зараз живе у Парижі і готується видати альбом Dorndom, випуск якого відклав через початок повномасштабної війни Росії проти України. Дорн зазначив, що таких чином закриє гештальт.

«Але я російською не переставав співати і не збираюся поки що. У мене є альтер его, амплуа, в якому я виступаю будь-якими мовами. Напіванонімний проект, у його рамках я особливо не показую навіть своє обличчя. Є ж упередженість, до мене різне ставлення людей. Тому я вирішив: нехай музика каже сама за себе. У той же час моя російськомовна історія не закінчувалася, Іван Дорн, як і раніше, співає російською. Інша річ, що за російську мову сьогодні треба виправдовуватися», – розповів артист.

Також співак каже, що не повністю погоджується з рішенням українських музикантів піти з російських стрімінгових платформ, оскільки вірить у «м’яку силу» музики.

«Мені здається, що гроші й так сплачуються за платформи. Є там наші пісні чи ні, ролі не грає. Можливо, я помиляюсь. Хай би краще наша культура розбавляла російську пропаганду, адже музика так чи інакше все одно сила. Вона, звісно, дуже м’яка сила. І порівняно з кулями майже непомітна. Мені здається, що люди, якби чули наші пісні, вони як мінімум точно розуміли б різницю між нашою багатою українською культурою та тією брехнею, що їм розповідають по телевізору», – додав він.

Раніше співак Іван Дорн, який виїхав до Франції, розповів, чому він не повертається з-за кордону до України.

Зазначимо, Іван Дорн, який народився в російському Челябінську, дитинство і молодість провів в Україні.  Співак називає себе українським виконавцем. Також співак відновив спілкування із родичами та знайомими з РФ.

Додамо, Іван Дорн заявляв, що невдовзі випустить альбом російською мовою. Співак зауважив, що альбом майже готовий та на стадії зведення. Сам реліз мав вийти в травні 2022, але через війну – співак скасував випуск та не планував поновлювати альбом у майбутньому.

Теги: музика культура співак Иван Дорн

