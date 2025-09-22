Головна Скотч Шоу-біз
В Конго помер батько співачки Гайтани

Трагічну новину артистка дізналась на Батьківщині
фото: Facebook/officialgaitana

Раніше артистка намагалась отримати візу, аби прилетіти до родича в Африку

В родині співачки Гайтани сталося горе. В Республіці Конго помер її батько, який тривалий час перебував в критичному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гайтани.

«Папа Ессамі. Я кохаю тебе вічно і завжди ношу в собі твою дорогоцінну любов. Твою доброту, твою посмішку, твої теплі обійми, твою мудрість, твою віру і твій люблячий погляд. Сльози радості щоразу, коли ми зустрічалися, звук твого голосу – сповнений і болю, і занепокоєння в найважчі часи мого життя. Я зберігаю все це в собі, папа. Я дорожу твоїми могутніми молитвами глибоко в серці. Вони дають мені сили кожного дня», – написала англійською мовою у зворушливій публікації Гайтана.

Музична виконавиця наголосила, що пан Ессамі навчив її жити без страху, вірити, що «небо відкрите. Тепер Гайтана навчає того ж самого свою доньку, 8-річну Сапфір-Ніколь.

«Ми не боїмося, папа. І навіть якщо я не можу бачити тебе своїми очима, я бачу тебе чіткіше, коли заплющую їх. Я відчуваю тебе поруч зі мною. Тепер ти з ним – з тим, за ким ти завжди йшла, любила, слухала і шанувала: нашим небесним батьком. Спочивай з миром, мій дорогий папа. Небо відкрите. Лети додому, дорогоцінна душа. Дякую тобі за все. Амінь», – підсумувала Гайтана та опублікувала фотографію батька.

фото: Facebook/officialgaitana

Лише за декілька годин до поста в соцмережах про смерть батька Гайтана опублікувала фото та відео зі Львова. Там вона стала хедлайнером одного з дня музичного фестивалю «Покоління». Скоріш за все саме у Львівській області артистка і дізналась про трагедію в родині.

скриншот: Facebook/officialgaitana

Зазначимо, наприкінці літа Гайтана повідомляла, що її батько перебував у критичному стані. Вона намагалася вилетіти до нього з Цюриха (Швейцарія), але через візові обмеження не змогла. Згодом, 3 серпня, вона повідомила втішну новину.

«Сталося диво – мені вдалося терміново отримати візу в Женеві, що наблизило мене на крок до зустрічі з моїм батьком», – написала тоді Гайтана.

Цю публікацію артистка, яка після початку повномасштабної війни живе з родиною в Європі, доповнила архівною фотографією з батьком. Втім, згодом спільним актуальних фотографій не було. Скоріш за все Гайтана так і не встигла прилетіти до Конго, аби побачитися з батьком, який перебував в критичному стані.

фото: Facebook/officialgaitana

Раніше «Главком» розповідав, що актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Водночас переможець «Ліги Сміху» Олександр Венедчук «Веня» показав себе після операції та семи місяців реабілітації.

