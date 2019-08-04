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    Шоу-биз

    До свидания, Серена, Блэр, Дэн, Чак и Нейт: каким будет перезапуск сериала «Сплетница»

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    До свидания, Серена, Блэр, Дэн, Чак и Нейт: каким будет перезапуск сериала «Сплетница»
    vogue.ua

    В июле стало известно, что на экраны возвращается «Сплетница»– культовый сериал конца 2000-х годов о жизни манхэттенской элиты

    Действие нового сериала будет происходить через восемь лет после того, как сплетницу разоблачили, а блог о жизни манхэттенской элиты перестал функционировать. В сериале будут фигурировать совершенно новые герои  Манхэттена, но на этот раз он продемонстрирует влияние социальных сетей в 2019 году. 

    Джош Шварц, один из создателей сериала, объяснил: «В наше время нет смысла придумывать некую сплетницу, которая контролирует жизнь взрослых людей. Это глупо и наивно. В этой идее было что-то действительно свежее 10 лет назад, но теперь мы все с вами в каком-то смысле сплетницы. Ежедневно мы поставляем в семь тонны контента – интересно поразмышлять в новом сериале именно об этом».

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    vogue.ua

    Джош Шварц  признается, что он не собирался полностью закрывать двери для бывших звезд сериала. Известно, что каждый из ключевых актеров уже получил приглашение поучаствовать в перезапуске.  

    «Они играли этих персонажей шесть лет, и если им достаточно – мы уважаем их решение. Но, конечно, будем очень рады видеть их снова», – говорит продюсер.

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    vogue.ua

    Первый сезон нового Gossip Girl планируют показать весной 2020 года. В нем будет не менее десяти эпизодов, снятых режиссерами Джошем Шварцем, Джошуа Сафраном и Стефани Сэвидж, тремя авторами, которые адаптировали оригинальные книги писательницы Сесили фон Зигезар для первого сериала  2007 году. Сериал покажут на новом стриминговом сервисе HBO Max. 

    Джерело: vogue.ua

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