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    Шоу-биз

    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике

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    Антонина Паперная<br />Фото: instagram / tonya_papernaya - Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Антонина Паперная
    Фото: instagram / tonya_papernaya

    Тоня Паперная проводит отпуск в ОАЭ

    Дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в июле прошлого года отпраздновала день рождения своего первенца, отправилась в отпуск в Арабские Эмираты.

    Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Паперная разместила серию соблазнительных снимков, где предстает в купальниках. Один из них - с тигровым принтом, другой - в золотистые пайетки.

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    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
    Фото: instagram / tonya_papernaya

    Авторами почти всех изображений стала фотограф Жанна Калиновская. Однако одно из них, самое соблазнительное, сделала младшая сестра Тони Аня. Об этом рассказала автор фотосета в комментариях под фото.

     

    Джерело: ТСН

    актриса отдых за границей
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