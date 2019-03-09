Дочь Ольги Сумской похвасталась превосходной фигурой в купальнике
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Розсилка
Антонина Паперная
Фото: instagram / tonya_papernaya
Фото: instagram / tonya_papernaya
Тоня Паперная проводит отпуск в ОАЭ
Дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в июле прошлого года отпраздновала день рождения своего первенца, отправилась в отпуск в Арабские Эмираты.
Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Паперная разместила серию соблазнительных снимков, где предстает в купальниках. Один из них - с тигровым принтом, другой - в золотистые пайетки.
Фото: instagram / tonya_papernaya
Авторами почти всех изображений стала фотограф Жанна Калиновская. Однако одно из них, самое соблазнительное, сделала младшая сестра Тони Аня. Об этом рассказала автор фотосета в комментариях под фото.
Джерело: ТСН