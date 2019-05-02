Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в бикини
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instagram / nadyadorofeeva
Додо восхитила сеть новым фото
Украинская певица, участница группы «Время и Стекло» похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции. Певица выложила в своем Инстаграме фото, на котором она без макияжа, но зато в черном купальнике и кепке.
Фото вызвало шквал положительных отзывов у поклонников Додо.
«Худенькая», «Длинноногая икона стиля», «Какой персик», «Богиня», «Красивая», «Идеальная фигура», «Такие ноги даются лишь немногим», - пишут восхищенные пользователи соцсети в комментариях под фото.
Кстати, недавно Додо праздновала день рождения. Праздник звезда украинской эстрады отметила с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в Амстердаме.
instagram / nadyadorofeeva
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