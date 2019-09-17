Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Певица показала роскошные формы

36-летняя Анна Седокова позировала в пикантном топе, который подчеркнул достоинства ее внешности. Ярко-красный верх едва прикрывал выдающийся бюст поп-звезды. Анна распустила свои длинные волосы, которые волнами спадали на плечи.

Поклонники пришли в восторг от эротического снимка Анны. Они осыпали ее комплиментами. «Красивая», «Декольте – огонь!», «Вы такая женственная», «Ни в коем случае не худейте», «Потрясающая фигура», «Вы секси», «Это пластика? В любом случае – восторг, богиня!» – отметили мужчины.

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