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    Шоу-биз

    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Певица показала роскошные формы

    36-летняя Анна Седокова позировала в пикантном топе, который подчеркнул достоинства ее внешности. Ярко-красный верх едва прикрывал выдающийся бюст поп-звезды. Анна распустила свои длинные волосы, которые волнами спадали на плечи.

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    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом
    Дразнит мужчин: экс-«Виа Гра» Седокова в красном топе похвасталась огромным бюстом

    Поклонники пришли в восторг от эротического снимка Анны. Они осыпали ее комплиментами. «Красивая», «Декольте – огонь!», «Вы такая женственная», «Ни в коем случае не худейте», «Потрясающая фигура», «Вы секси», «Это пластика? В любом случае – восторг, богиня!» – отметили мужчины.

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    певица
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