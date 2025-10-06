Дружина Сергія Бабкіна оголилась в соцмережах. Співак емоційно відреагував російською

Сніжана Бабкіна називає себе експерткою в напрямку духовних практик

Дружина учасника гурту 5'nizza Сергія Бабкіна, Сніжана, опублікувала декілька фотографій. На них вона позує повністю оголеною біля водойми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Бабкіної.

Сніжана просуває один зі своїх курсів, який проводить онлайн. Дружина музиканта обіцяє активувати жіночу енергію через різноманітні інструменти. Йдеться про щоденні медитації, комплекс тілесних вправ, лекції з психологом, акторську майстерність та інші активності. Аби привернути увагу до своєї діяльності 40-річна Сніжана Бабкіна позувала на дерев'яному пірсі біля водойми.

Оголена Сніжана Бабкіна фото: Instagram/snezhana_babkina

Одним з перших на відверті знімки відреагував 46-річний Сергій Бабкін. При чому зробив він це емоційно і російською. Через вживання мови країни-агресора публічно під час війни артист, який з родиною живе за кордоном, не раз потрапляв в скандали. Редагувати чи видаляти свій коментар учасник гурту 5'nizza не став.За добу коментар Сергія набрав лише 10 лайків та жодних обурених відгуків.

Російськомовний коментар Сергія Бабкіна під дописом дружини скриншот: Instagram/snezhana_babkina

Сергій Бабкін з дружиною та трьома дітьми живе в Німеччині та періодично приїжджав до рідного Харкова. Сніжана підтримувала чоловіка, коли він опинився під критикою за виконання російськомовних пісень на благодійних концертах, пояснюючи, що репертуар гурту 5’nizza здебільшого російськомовний.

Раніше «Главком» писав, що розлучена акторка Наталка Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена.