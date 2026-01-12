«Гола» сукня, провокаційні образи. Найкращі вбрання на 83-й церемонії «Золотого глобуса» (фото)

Відверті розрізи, шлейфи та «гола» вишивка: чим вражали зірки на червоній доріжці «Золотого глобуса»

83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз запам’ятається неймовірним парадом високої моди на червоній доріжці. Цього року світові зірки зробили ставку на радикальну відвертість та складну геометрію: від провокаційної «прозорості» Дженніфер Лоуренс до футуристичної готики Дженни Ортеги та сонячного сяйва Раян Дестіні.

«Главком» зібрав 14 найяскравіших виходів вечора, які обговорюватиме весь світ – детально розглядаємо кожну деталь: від вишуканої вишивки Dior до ексклюзивних діамантів Tiffany.

Селена Гомес

Селена Гомес на червоній доріжці Золотого глобуса фото: Getty Images

Американська співачка, авторка пісень та актриса Селена Гомес, номінована за роль у серіалі «Вбивства в одній будівлі», з’явилася на червоній доріжці в елегантній чорній сукні до підлоги від французького дому Chanel. Над створенням цього вбрання майстри бренду працювали понад 320 годин.

Вишукана сукня з шифону та органзи оздоблена білим пір'ям, що створює ефектний контраст. Глибокий V-подібний виріз на спині акцентував увагу на татуюванні актриси у вигляді троянди.

Образ доповнили ювелірні вироби від Chanel: масивні діамантові сережки та кілька каблучок. Гомес обрала гламурну стрижку-боб, а фінальними штрихами стали класичний чорний манікюр та помада темно-червоного відтінку.

Tесса Томпсон

Тесса Томпсон у сукні Balenciaga на «Золотому глобусі-2026» фото: Getty Images

На церемонії «Золотий глобус-2026» акторка Тесса Томпсон, номінована за роль у фільмі «Гедда» (Hedda), вразила концептуальним вбранням від Balenciaga. Зірка обрала сукню-футляр без бретелей, повністю розшиту лелітками відтінку шартрез. Текстура паєток нагадувала «риб'ячу луску», створюючи гру світла. Образ став креативною відсилкою до її персонажа – Гедди Габлер, яка протягом фільму часто з'являється саме в зеленій сукні.

Вбрання доповнив сатиновий клатч у тон, прикрашений гудзиками з написами Ice out та Be good, а також масивні діамантові браслети й каблучки.

Для виходу на червону доріжку Тесса обрала зачіску з довгими «хвилями русалки», манікюр у ніжних нюдових відтінках та вишуканий мінімалістичний макіяж, що підкреслив її природну красу.

Оландрія Картен

Оландрія Картен у приголомшливій сукні скраво-зеленого кольору фото: Getty Images

Оландрія Картен вразила публіку своєю появою. Для виходу на червону доріжку вона обрала сукню яскраво-зеленого кольору, що ідеально підкреслювала її силует. Вбрання складалося з елегантного корсета який привертав увагу до пишного декольте актриси, та спідниці, що облягала фігуру до колін, а потім переходила у пишний низ.

Образ доповнювали підведені очі у поєднанні з ледь помітною помадою. Волосся актриси було гладко зачесане в елегантну зачіску, що додавало особливої витонченості.

Ель Фаннінг

Ель Фаннінг вразила елегантністю на «Золотому глобусі-2026» фото: Getty Images

На 83-й церемонії вручення премії «Золотий глобус» акторка Ель Фаннінг, номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність» (Sentimental Value), продемонструвала один із найвишуканіших образів вечора. Зірка з’явилася на червоній доріжці у мерехтливій сріблястій сукні від італійського дому Gucci.

Сукня прямого силуету з глибоким V-подібним декольте та тонкими бретелями підкреслила ідеальну фігуру акторки. Тканина, повністю розшита лелітками та бісером, створювала ефект «рідкого металу» і виглядала як друга шкіра.

Образ Ель Фаннінг доповнило масивне діамантове кольє від Cartier та кілька лаконічних каблучок, що підкреслили статус акторки як амбасадорки ювелірного дому. Акторка залишилася вірною природності – м’які світлі локони, легкий рожевий рум’янець та нюдова помада.

Аріана Гранде

Аріана Гранде в драпірованій сукні Vivienne Westwood Couture фото: Getty Images

Номінантка за «Зла: На щастя» Аріана Гранде обрала драматичний образ. Вона з’явилася у кутюрній сукні від Vivienne Westwood із жатого чорного шифону. Впізнаваний корсетний ліф та пишна спідниця зі шлейфом зробили цей вихід одним із найбільш обговорюваних.

Модні критики охрестили вбрання «реверансом у бік Ельфаби» (подруги її героїні), адже чорний колір контрастував із звичним рожевим стилем Аріани. Співачка повернулася до фірмового високого хвоста, а сяйва образу додали діаманти від Swarovski.

Лі Джун Лі

Лі Джун Лі у сукні ніжно-лавандового відтінку на «Золотому глобусі-2026» фото: Getty Images

Акторка серіалу «Грішники» Лі Джун Лі стала однією з найсміливіших зірок вечора, обравши вбрання від Giambattista Valli (колекція Couture FW24). Її образ поєднував у собі ніжність та провокацію: сукня лавандового відтінку з оригінальним драпуванням на ліфі та сміливо відкритими ногами.

Особливістю вбрання став крій нижньої частини у вигляді вишуканого боді, що переходило в об’ємну спідницю з розрізом до самої талії. Ліф сукні був декорований об’ємними квітами з тканини з виразною малиновою окантовкою.

Акторка доповнила вихід сріблястими босоніжками від Jimmy Choo, а також витонченими каблучками та сережками. Головним акцентом макіяжу стала ідеальна темно-червона помада, яка гармоніювала з квітковим декором сукні, та густо підкреслені вії, що додали погляду особливої виразності.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус у ефектній чорній сукні на «Золотому глобусі-2026» фото: Getty Images

Співачка Майлі Сайрус з’явилася на червоній доріжці у кастомній чорній сукні від Versace з екстремально глибоким декольте. Вбрання вражало архітектурним кроєм та складною фактурою: вся поверхня сукні була розшита дрібними чорними лелітками, що створювали ефектне мерехтіння під світлом софітів.

Свій вихід зірка доповнила відкритим взуттям на тонких ремінцях. Завершальним штрихом образу стала елегантна укладка – волосся було вкладене легкою хвилею в напрямку від обличчя, що додало образу Майлі особливого голлівудського шику.

Ана де Армас

Ана де Армас у сукні Louis Vuitton на «Золотому глобусі-2026» фото: Getty Images

Ведуча вечора, акторка Ана де Армас на цьогорічній церемонії зробила ставку на ніжну сексуальність. Вона з’явилася на червоній доріжці у мереживній сукні від Louis Vuitton на тонких бретелях, що підкреслювала її тендітність. Вбрання з відкритим декольте та оголеними руками мало ефектний високий розріз спереду до середини стегна.

Ана де Армас віддала перевагу природності: її волосся довжиною нижче плечей вільно спадало м’якими локонами. Образ доповнювали ніжний нюдовий манікюр та ледь помітний макіяж, у якому головним акцентом були майстерно підведені очі. Акторка вирішила відмовитися від сумочки, щоб не перевантажувати легкий та романтичний ансамбль. Поєднання делікатного мережива та розслабленої укладки дозволило створити неймовірно жіночний образ.

Лорі Харві

Лорі Харві обрала провокаційний образ від французького дому Mugler фото: Getty Images

Модель Лорі Харві стала однією з найобговорюваніших зірок вечора, обравши провокаційний образ від французького дому Mugler. Вона з’явилася на червоній доріжці у кастомній сукні з екстремально відвертим декольте, яке стало головним акцентом її виходу. Складна конструкція вбрання ідеально підкреслила атлетичну фігуру моделі, поєднавши шик та безкомпромісну сексуальність.

Особливу увагу привернув ретельно продуманий Beauty-образ. Волосся Лорі було гладко зачесане від обличчя та зібране у високий пучок, вишукано вкладений кучерями. Зірка надала перевагу мінімалістичному макіяжу та лаконічному нюдовому манікюру, що дозволило змістити всю увагу на сміливий крій сукні.

Тейана Тейлор

Тейана Тейлор обрала сукню складного крою, яка підкреслила принади акторки фото: Getty Images

Зірка фільму «Одна битва за іншою» (The Fire Inside) Тейана Тейлор зробила ставку на складну геометрію. Її вихід став одним із найсміливіших завдяки незвичному крою: сукня з доволі важкої тканини ідеально облягала фігуру, переходячи у довгий елегантний шлейф.

Особливої уваги заслуговував б’юті-образ акторки. Тейана з’явилася з короткою стрижкою, що підкреслювала її виразні риси обличчя. Драматизму додав густий макіяж очей та помада з чітким темним контуром. Свій вихід зірка доповнила розкішними ювелірними прикрасами від Tiffany & Co., які стали головним сяючим акцентом на фоні матової та стриманої фактури сукні.

Дженна Ортега

Дженна Ортега блиснула фігурою в готичному вбранні Dilara Fındıkoğlu фото: Getty Images

Зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега вкотре підтвердила свій статус ікони готичного шику, обравши вбрання від бренду Dilara Fındıkoğlu зі звабними вирізами. Її довга сукня, що елегантно «мела підлогу», поєднувала в собі суворість та відвертість. Закритий верх із високою горловиною-гольфом та короткими рукавами, отороченими довгою бахромою, контрастував із екстремальними боковими вирізами, які сміливо відкривали лінію грудей.

Витончений силует підкреслював тонкий ремінець у колір тканини на талії. Beauty-образ Дженни був витриманий у драматичних тонах: густо підведені чорним очі та темна помада додавали виходу містичності. Зачіска у вигляді зібраного пучка з кількома пасмами, що вільно падали на обличчя, разом із лаконічним прозорим манікюром завершили образ.

Раян Дестіні

Раян Дестіні обрала класичну сукню кольру сонця фото: Getty Images

Акторка та співачка Раян Дестіні додала червоній доріжці сонячного сяйва, з’явившись у розкішній жовтій сукні, густо розшитій блискітками. Вбрання з жорстким корсетом та відкритими плечима переходило у пишну спідницю. Образ доповнювали босоніжки на високій платформі та шпильці, виконані у золотистому кольорі в тон сукні.

Головним акцентом виходу стала масивна шийна прикраса з квітковим орнаментом у ніжно-рожевих та лілових тонах, що створювала цікавий контраст із жовтим кольором вбрання. Beauty-образ Раян гармонійно доповнило елегантне каре, вкладене хвилями, та легкий макіяж із темним контуром на губах. Завершував ансамбль ніжний, ледь помітний манікюр, що підкреслював витонченість рук зірки.

Белла Ремзі

Белла Ремзі обрала чорний лаконічний костюм фото: Getty Images

Британська акторка Белла Ремзі продемонструвала унікальний погляд на вечірню моду, з’явившись на червоній доріжці у чорному лаконічному костюмі. Образ складався із застебнутого піджака суворого крою та білої класичної сорочки. Проте головним акцентом виходу став неочікуваний контрастний елемент: на рівні плечей був пов’язаний широкий відріз тканини ніжно-рожевого кольору.

Спереду ця деталь була оформлена у вигляді банта, а позаду плавно переходила у недовгий шлейф. Таке поєднання перетворило костюм на концептуальний арт-об’єкт.

Белла доповнила образ зручними лоферами, підкресливши практичність вибору, та залишилася вірною своєму стилю «без макіяжу», що додало виходу особливої щирості та невимушеності.

Еліза Халлерман

Еліза Халлерман вразила жіночним образом фото: Getty Images

Еліза Халлерман зачарувала гостей церемонії витонченим та жіночним образом. Акторка обрала сукню у ніжно-пудровому відтінку, яка створювала ефект «оголеного тіла». Головною окрасою вбрання стала витончена вишивка у вигляді червоних троянд із зеленим листям та делікатним додаванням блискіток, що прикрашала ліф, лінію плечей та талію. Обтислий верх сукні плавно переходив у невагому шифонову спідницю з довгим елегантним шлейфом.

Образ доповнювала оригінальна прямокутна сумочка червоного кольору в тон вишитим квітам. Довге волосся Еліза залишила розпущеним, вклавши м’якими хвилями. Б’юті-образ зірка підкреслила густим макіяжем очей, що додавали погляду глибини, та помадою природного відтінку. Завершальним штрихом став класичний манікюр із френч-покриттям, що підкреслив загальну стриманість та вишуканість виходу.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс продемонструвала неймовірно сміливий образ фото: Getty Images

Акторка Дженніфер Лоуренс стала головною сенсацією вечора, продемонструвавши неймовірно сміливий образ на межі мистецтва та відвертості. Її «гола» сукня на тонких бретелях була виконана з прозорої тканини, густо розшитої витонченою квітковою вишивкою, що повторювалася по всій довжині вбрання. Прозорий ліф та великі вирізи по боках під лінією грудей сміливо підкреслювали фігуру зірки, а високий розріз спереду, що сягав середини стегна, додавав виходу особливої відвертості.

Окремим елементом сукні стали пишні знімні рукави, які не кріпилися до сукні, створюючи об’ємний силует. Дженніфер з’явилася на доріжці з розпущеним волоссям та гривкою. Головним акцентом на обличчі став густий, насичений макіяж очей, який надав погляду глибини та ідеально доповнив провокаційний характер вбрання.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження лауреатів 83-ї премії «Золотий глобус». Нагороду за найкращий драматичний фільм отримав «Гамнет» Хлої Чжао, сюжет якої заснований на однойменному романі Меггі О'Фаррелл. Це вигадана історія життя сина Вільяма Шекспіра Гамнета, який помер в 11 років. Головні ролі в «Гамнеті» зіграли Пол Мескал та ірландська артистка Джессі Баклі, яка за роль Агнес Шекспір отримала «Золотий глобус» у номінації найкраща актриса в драматичному фільмі.