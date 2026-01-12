Головна Скотч Шоу-біз
Україна вже сьогодні дізнається свій півфінал на Євробаченні-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Минулого року Україна змагалася у першому півфіналі
фото: Eurovision World

За лічені години розпочнеться процедура жеребкування конкурсу

12 січня 2026 року відбудеться жеребкування півфіналів «Євробачення-2026» у Відні, де стане відомо, коли на конкурсі виступить Україна. Про це повідомляє «Главком»

За усталеною з 2008 року традицією, країни-учасниці розподіляють за кошиками на основі історичних особливостей голосування, щоб мінімізувати вплив «сусідського» голосування та забезпечити чесну конкуренцію. Цього року 35 країн розділені на п’ять основних кошиків (по 6 у кожному, за винятком шостого, адже Іспанія відмовилася від конкурсу), з яких рівна кількість учасників потрапить до першого та другого півфіналів.

Україна потрапила до третього кошика разом із Польщею, Вірменією, Азербайджаном, Грузією та Ізраїлем. Скандинавські країни та Австралія традиційно опинилися у другому кошику, а балканські держави та Швейцарія сформували перший кошик.

Повний склад кошиків жеребкування «Євробачення-2026»

  • Перший кошик: Албанія, Болгарія, Сербія, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія
  • Другий кошик: Австралія, Данія, Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція
  • Третій кошик: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Польща, Україна
  • Четвертий кошик: Бельгія, Люксембург, Молдова, Португалія, Румунія, Чехія
  • П'ятий кошик: Греція, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Сан-Марино
  • Шостий кошик: Австрія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція

Церемонія формування півфіналів пройде о 20:00 на офіційному каналі конкурсу. 30 країн змагатимуться у двох півфіналах по 15 країн. До фіналу потраплять по 10 найкращих у півфіналах за сумою балів від професійного журі та телеглядачів.

Трансляція жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»

Церемонія відбуватиметься у два етапи. Спершу стане відомо, у яких півфіналах голосуватимуть країни, які вже пройшли до фіналу. Це представники «Великої п'ятірки» (Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія), а також країна-переможець минулого року – Австрія. Порядкові номери півфіналістів стануть відомі ближче до початку конкурсу. 

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на «Євробачення-2026», де визначиться представник України на конкурсі, відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

За перемогу в ньому змагатиметься десять фіналістів. Дев'ять з них визначилися у грудні: це переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту Go_A), фіналісти тогорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.

За десятого триває голосування у «Дії». Опитування триватиме з 10:00 8 січня по 10:00 13 січня. Віддати свій голос можливо за одного із шести кандидатів на вакантне місце фіналіста. Ними є Khayat з піснею «Герци», Karyotype – «DNA» , Mon Fia – «Do you hear me?», Anstay– «by the way», Марта Адамчук – «Silvered pines», Oks – «Say it all».

Теги: Євробачення жеребкування

