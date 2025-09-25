Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі

Співачка Dorofeeva вже сумує за літом

Музична виконавиця Надя Дорофєєва (Dorofeeva) відреагувала на похолодання в Україні. Артистка сподівається, що цього року їй вдасться полюбити осінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Дорофєєвої.

Зіркова уродженка окупованого Сімферополя (Крим) опублікувала фото та відео, на яких позує в червоному бюстгальтері та світлих коротеньких шортах. Акцент на сталевий прес та стрункі ніжки не був основним в цій публікації.

«Я вже дико сумую за літом, але пообіцяла собі полюбити й осінь і знайти в ній той самий романтизм і красу. Може цього року вдасться», – лаконічно зазначила Надя Дорофєєва.

Лише за декілька годин публікація набрала з три десятки тисяч лайків. Не став себе стримувати в коментарях чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін. На відверті фото дружини він відреагував лаконічним нецензурним словом, яке передавало захват.

Більше написала телеведуча Маша Єфросиніна. «Якщо такі фото ти нам виставлятимеш, то ми всі полюбимо осінь», – зазначила вона. До речі, Маша, як і Надя, народилась та закінчила школу в Криму (а саме в нині окупованій Керчі).

Зазначимо, що Надя Дорофєєва – одна з найпопулярніших представниць українського шоу-бізнесу, зокрема, в соцмережах. На колишню учасницю гурту «Время и Стекло» лише в Instagram підписано понад 5 млн фолловерів. Деякі її публікації набирають сотні тисяч лайків. Як, наприклад, з титулованим боксером, абсолютним чемпіоном Олександром Усіком, яку Надя зробила в липні цього року (300 тис. лайків).

