Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»



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Певица считает свою песню содержательной и драматичной

Известная украинская певица Джамала прокомментировала выбор организаторов «Евровидения-2019» в сторону Верки Сердючки, которая уже попыталась напоить израильскую телеведущую на открытии «Евровидения», говорится в «Светской жизни».

Исполнительница призналась, что такой выбор не огорчил ее. Она считает Верку Сердючку иконой песенного конкурса.

«Верка Сердючка является символом «Евровидения». Это как праздник, как елка. Все же моя песня более содержательная и драматичная. Я не обижаюсь, что выбрали именно Андрея Данилко», - признается артистка.

Нампомним в Тель-Авиве стартовал международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019». Второй полуфинал состоится 16 мая, финал - 18 мая.





Джерело: ru.tsn.ua