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    Шоу-биз

    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»

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    instagram / jamalajaaa - Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    instagram / jamalajaaa

    Певица считает свою песню содержательной и драматичной

    Известная украинская певица Джамала прокомментировала выбор организаторов «Евровидения-2019» в сторону Верки Сердючки, которая уже попыталась напоить израильскую телеведущую на открытии «Евровидения», говорится в «Светской жизни».

    Исполнительница призналась, что такой выбор не огорчил ее. Она считает Верку Сердючку иконой песенного конкурса.

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    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    Джамала рассказала, почему не споет на «Евровидении-2019»
    instagram / jamalajaaa

    «Верка Сердючка является символом «Евровидения». Это как праздник, как елка. Все же моя песня более содержательная и драматичная. Я не обижаюсь, что выбрали именно Андрея Данилко», - признается артистка.

    Нампомним в Тель-Авиве стартовал международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019». Второй полуфинал состоится 16 мая, финал - 18 мая.

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    Джерело: ru.tsn.ua

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