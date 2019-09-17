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    Шоу-биз

    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом

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    Дженнифер Лоуренс - Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс

    Пара объявила о помолвке в начале февраля

    29-летняя Дженнифер Лоуренс и 34-летний галерист Кук Марони были замечены в нью-йоркской ратуше. Влюбленные решили по‑тихому стать мужем и женой.

     «Когда ты приходишь за своим свидетельством о браке, а мимо тебя проходит Дженнифер Лоуренс, чтобы выйти замуж. Да, ребятки, ратуша классное место!» – написал один из посетителей бюро в Tweeter, который позже был удален. Очевидно, представители актрисы не спешат распространять новость о ее замужестве. Но в Сети информация распространяется со скоростью света.

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    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом
    Дженнифер Лоуренс тайно расписалась с женихом

    Известно, что Дженнифер и Кук собираются устроить свадебную вечеринку в следующем месяце. В мае влюбленные устроили торжественный ужин в кругу друзей и близких в честь помолвки.

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    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

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