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    Шоу-биз

    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»

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    <p>Джордж Мартин</p> <p>Фото: imdb</p> - Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»

    Джордж Мартин

    Фото: imdb

    Писатель не назвал точную дату, когда выйдет его новая книга

    Популярный писатель Джордж Мартин, написавший роман «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снимали сериал «Игра престолов», неожиданно заявил, что в финальном сезоне ожидает увидеть Кейтлин Старк.

    Об этом он рассказал в интервью ведущим шоу «Теории и троны» издания Entertainment tonight.

    По словам писателя, если в сериале Кейтлин убили в одной из серий третьего сезона, то в книге она жива, так как ее воскресили с помощью «поцелуя огня». Автор саги подчеркнул, что сюжеты книги и сериала разные, но именно эта сюжетная линия для него важна и интересна.

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    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»
    Фото: imdb

    «Я хотел бы увидеть бессердечную Кейтлин Старк. В книге, которую я сейчас пишу, это важная сюжетная линия», - отметил писатель-фантаст.

    Он напомнил, что также «убил Кейтлин», но затем воскресил с помощью предводителя Братства без знамен Берика Дондарриона. Последний после этого погиб, а леди Старк заняла его место.

    В то же время в сериале Дондаррион был жив на момент завершения картины.

    Писатель не назвал точную дату, когда выйдет его новая книга.

    «Я больше не называю дат. Однажды я так поступил, назвал дату, и все как с ума посходили. Книга будет готова, когда будет готова. В последнее время все идет очень хорошо», - сказал писатель.

    Что касается разницы в сюжетных линиях книг и сериала Мартин не стал давать комментариев, но призвал поклонников прочитать книги, посмотреть сериал, и сравнить все самостоятельно.

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    Джерело: Буквы

    книги Игра престолов
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