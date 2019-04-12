Джордж Мартин заспойлерил появление одного из убитых персонажей в новом сезоне «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж Мартин Фото: imdb

Писатель не назвал точную дату, когда выйдет его новая книга

Популярный писатель Джордж Мартин, написавший роман «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снимали сериал «Игра престолов», неожиданно заявил, что в финальном сезоне ожидает увидеть Кейтлин Старк.

Об этом он рассказал в интервью ведущим шоу «Теории и троны» издания Entertainment tonight.

По словам писателя, если в сериале Кейтлин убили в одной из серий третьего сезона, то в книге она жива, так как ее воскресили с помощью «поцелуя огня». Автор саги подчеркнул, что сюжеты книги и сериала разные, но именно эта сюжетная линия для него важна и интересна.

«Я хотел бы увидеть бессердечную Кейтлин Старк. В книге, которую я сейчас пишу, это важная сюжетная линия», - отметил писатель-фантаст.

Он напомнил, что также «убил Кейтлин», но затем воскресил с помощью предводителя Братства без знамен Берика Дондарриона. Последний после этого погиб, а леди Старк заняла его место.

В то же время в сериале Дондаррион был жив на момент завершения картины.

Писатель не назвал точную дату, когда выйдет его новая книга.

«Я больше не называю дат. Однажды я так поступил, назвал дату, и все как с ума посходили. Книга будет готова, когда будет готова. В последнее время все идет очень хорошо», - сказал писатель.

Что касается разницы в сюжетных линиях книг и сериала Мартин не стал давать комментариев, но призвал поклонников прочитать книги, посмотреть сериал, и сравнить все самостоятельно.





Джерело: Буквы