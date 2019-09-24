Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

Автором съемок стал фотограф Вадим Яцун

Прима-балерина и судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар стала украшением обложки итальянского Vogue.

Так, сайт итальянской версии модного издания глянца разместил у себя на портале совместные съемки известного украинского фотографа Вадима Яцуна, в объективе которого и оказалась прима-балерина.

«Для реализации проекта мы с Екатериной решили не уходить далеко от знакомых ей атрибутов: зеркал и лебединой легкости, но поскольку нам не хотелось придерживаться штампов и работать в зале занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал! Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня!» - прокомментировал Вадим.

Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире