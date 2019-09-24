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    Шоу-биз

    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue

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    <p>Екатерина Кухар</p> <p>instagram.com/ekaterinakukhar_official</p> - Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue

    Екатерина Кухар

    instagram.com/ekaterinakukhar_official

    Автором съемок стал фотограф Вадим Яцун

    Прима-балерина и судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар стала украшением обложки итальянского Vogue.

    Так, сайт итальянской версии модного издания глянца разместил у себя на портале совместные съемки известного украинского фотографа Вадима Яцуна, в объективе которого и оказалась прима-балерина.

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    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue
    Екатерина Кухар снялась для обложки итальянского Vogue

    «Для реализации проекта мы с Екатериной решили не уходить далеко от знакомых ей атрибутов: зеркал и лебединой легкости, но поскольку нам не хотелось придерживаться штампов и работать в зале занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал! Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня!» - прокомментировал Вадим.

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    Танцы со звездами Екатерина Кухар
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