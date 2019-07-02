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    Шоу-биз

    Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи

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    <div class="sel_item">Памела Андерсон</div> - Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи
    Памела Андерсон

    Спортсмен назвал поступок актрисы отвратительным

    Несколько дней назад 51-летняя секс-символ 90-х Памела Андерсон звезда разорвала отношения с 32-летним футболистом Адилем Рами, так как уличила его в измене. В социальных сетях она опубликовала разгромный пост, в котором назвала их любовь «огромной ложью» и заявила, что чувствует себя растоптанной. Самый большой резонанс получило заявление Андерсон, что однажды во время драки он сломал ей руки.

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    Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи
    Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи
    Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи
    Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи
    Экс-любовник обвинил Памелу Андерсон во лжи

    Рами, в свою очередь, не стал спускать бывшей подобные обвинения. После ее заявлений футболист был отстранен от должности посла в благотворительной организации Solidarité Femmes по борьбе с бытовым насилием, но и молчать при этом не стал.

    «Я не стану комментировать нашу жизнь с Пэм. Но я хочу сказать, что все ее обвинения – абсолютная ложь, от которой мне теперь не отмыться. Я очень уважаю работников Solidarité и ее поступок просто отвратительный», – приводит слова спортсмена PageSix.

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