Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Композитор та художниця офіційно стали родиною на початку цього року
фото: Facebook/sveta.boyko.779

Композитор, продюсер, журналіст Олександр Ягольник також відверто розповів про свої попередні стосунки

Продюсер Олександр Ягольник повінчався з художницею Світланою Бойко. Урочиста церемонія пройшла в селі Обуховичі (Київська область) у храмі Покрови Святої Богородиці. Композитор також згадав про романтичні, але невдалі стосунки зі співачкою Наталією Могилевською. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ягольника та Бойко.

«Моє вінчання: 37 років на збирання пазла кохання. У 55 ти знаєш про життя достатньо. Ти знаєш, що таке бійки, зради, підстави, порожні обіцянки, і як це – виживати. Моє серце довгі роки жило саме по собі, як самотній вовк у снігах. Воно билося, але без ритму. Тепер воно б'ється в унісон з іншим, і це схоже на два старих годинники, що раптом синхронізувалися після років розладу. Я пройшов через два шлюби, які не були моїми», – написав Олександр Ягольник.

Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою фото 1
фото: Facebook/sveta.boyko.779

Шлюб з художницею Світланою Бойко офіційно другий, а не третій. У своїх дописах композитор наголосив, що стосунки з молодою співачкою в 1990-х були цивільним шлюбом. Імені Ягольник не назвав. Але не раз у своїх інтерв'ю наголошував, що робив пропозицію руки та серця Наталії Могилевській.

«Тоді я думав, що знайшов справжнє кохання, працюючи продюсером, піарником і автором пісень для молодої співачки. Я віддавав усі сили, працюючи 24/7, щоб вивести її на велику орбіту... І ми дійсно зробили з неї мегазірку. Та коли я прийшов до неї з обручкою і пропозицією стати мені за дружину (два роки ми жили цивільним шлюбом), виявилося, що вона любила тільки мої гроші, мої зв’язки, досвід та успіх. А я – свої ілюзії про неї. Ми були як два кораблі в океані: пливли поруч, але ніколи не стикалися. Мій урок – усвідомлення, як важливо розрізняти справжні почуття від фантазій, бо інакше серце просто переганяє порожнечу», – відверто зазначив Ягольник.

Ягольник та Могилевська під час співпраці
Ягольник та Могилевська під час співпраці
фото: відкриті джерела

Продюсер окремо зупинився на шлюбі з бізнеследі Наталією, з якою вони були разом понад 20 років. В цих стосунках народилась донька.

«Здавалося, це доля, але насправді то було моє покарання за гріхи юності під назвою «кармічний шлюб». Кохання згасло швидко, як вогнище без дров, а подружнє життя перетворилося на тиху війну, де ми мовчки співіснували заради спокою і виховання дитини. Розлучення було довгим і важким, але принесло полегшення, як свіжий вітер після задушливої бурі», – відверто написав продюсер.

З нинішньою дружиною Ягольник познайомився понад шість років тому, коли був ще в шлюбі з Наталією. Світлана Бойко сама написала композитору в соцмережах. Художниця зазначила, що їй подобається гурт "Іграшки". Ягольник продюсував музичний колектив, одним із солістів якого був його рідний брат Костянтин.

Олександр Ягольник розкрив деякі подробиці урочистої церемонії вінчання зі Світланою Бойко.

«Нас вінчав отець Андрій Апаров, військовий капелан ЗСУ – чоловік з обличчям, на якому закарбувалися страждання війни і окупації. Але із серцем, наповненим добротою, щедрістю, святістю й милосердям. Під куполами, де дим ладану танцював у променях світла, а час ніби зупинився, ми стояли, як дві березки, що сплели коріння», – підсумував продюсер.

Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою фото 2
фото: Facebook/alexander.yagolnik
Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою фото 3
фото: Facebook/alexander.yagolnik

Раніше «Главком» розповідав, що модель Сніжана Онопко пройшла обряд вінчання разом зі своїм чоловіком в столиці Латвії. Водночас боксер Олександр Усик відвідав показ голлівудського фільму, де зіграв роль бійця ММА.

Читайте також:

Теги: шлюб Олександр Ягольник Наталя Могилевська соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Алла Пугачова розповіла, як Кремль вмовляв її не покидати Росію
Алла Пугачова розповіла, як Кремль вмовляв її не покидати Росію
Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою
Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою
Телеведучий Костянтин Грубич зробив фото на прогулянці з сином, який втратив кінцівку на війні
Телеведучий Костянтин Грубич зробив фото на прогулянці з сином, який втратив кінцівку на війні
Атака росіян на Львів. Співачка Наталка Карпа показала, як ночувала з родиною в укритті
Атака росіян на Львів. Співачка Наталка Карпа показала, як ночувала з родиною в укритті
«Повела мене в заборонені зони». Напівроздягнена Єфросиніна звернулась до Полякової (фото)
«Повела мене в заборонені зони». Напівроздягнена Єфросиніна звернулась до Полякової (фото)
Супермодель Сніжана Онопко чекала на це все своє життя і здійснила задумане в церкві (фото)
Супермодель Сніжана Онопко чекала на це все своє життя і здійснила задумане в церкві (фото)

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua