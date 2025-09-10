Експродюсер Могилевської повінчався із дружиною та згадав про невдалі стосунки зі співачкою

Композитор, продюсер, журналіст Олександр Ягольник також відверто розповів про свої попередні стосунки

Продюсер Олександр Ягольник повінчався з художницею Світланою Бойко. Урочиста церемонія пройшла в селі Обуховичі (Київська область) у храмі Покрови Святої Богородиці. Композитор також згадав про романтичні, але невдалі стосунки зі співачкою Наталією Могилевською. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ягольника та Бойко.

«Моє вінчання: 37 років на збирання пазла кохання. У 55 ти знаєш про життя достатньо. Ти знаєш, що таке бійки, зради, підстави, порожні обіцянки, і як це – виживати. Моє серце довгі роки жило саме по собі, як самотній вовк у снігах. Воно билося, але без ритму. Тепер воно б'ється в унісон з іншим, і це схоже на два старих годинники, що раптом синхронізувалися після років розладу. Я пройшов через два шлюби, які не були моїми», – написав Олександр Ягольник.

Шлюб з художницею Світланою Бойко офіційно другий, а не третій. У своїх дописах композитор наголосив, що стосунки з молодою співачкою в 1990-х були цивільним шлюбом. Імені Ягольник не назвав. Але не раз у своїх інтерв'ю наголошував, що робив пропозицію руки та серця Наталії Могилевській.

«Тоді я думав, що знайшов справжнє кохання, працюючи продюсером, піарником і автором пісень для молодої співачки. Я віддавав усі сили, працюючи 24/7, щоб вивести її на велику орбіту... І ми дійсно зробили з неї мегазірку. Та коли я прийшов до неї з обручкою і пропозицією стати мені за дружину (два роки ми жили цивільним шлюбом), виявилося, що вона любила тільки мої гроші, мої зв’язки, досвід та успіх. А я – свої ілюзії про неї. Ми були як два кораблі в океані: пливли поруч, але ніколи не стикалися. Мій урок – усвідомлення, як важливо розрізняти справжні почуття від фантазій, бо інакше серце просто переганяє порожнечу», – відверто зазначив Ягольник.

Ягольник та Могилевська під час співпраці фото: відкриті джерела

Продюсер окремо зупинився на шлюбі з бізнеследі Наталією, з якою вони були разом понад 20 років. В цих стосунках народилась донька.

«Здавалося, це доля, але насправді то було моє покарання за гріхи юності під назвою «кармічний шлюб». Кохання згасло швидко, як вогнище без дров, а подружнє життя перетворилося на тиху війну, де ми мовчки співіснували заради спокою і виховання дитини. Розлучення було довгим і важким, але принесло полегшення, як свіжий вітер після задушливої бурі», – відверто написав продюсер.

З нинішньою дружиною Ягольник познайомився понад шість років тому, коли був ще в шлюбі з Наталією. Світлана Бойко сама написала композитору в соцмережах. Художниця зазначила, що їй подобається гурт "Іграшки". Ягольник продюсував музичний колектив, одним із солістів якого був його рідний брат Костянтин.

Олександр Ягольник розкрив деякі подробиці урочистої церемонії вінчання зі Світланою Бойко.

«Нас вінчав отець Андрій Апаров, військовий капелан ЗСУ – чоловік з обличчям, на якому закарбувалися страждання війни і окупації. Але із серцем, наповненим добротою, щедрістю, святістю й милосердям. Під куполами, де дим ладану танцював у променях світла, а час ніби зупинився, ми стояли, як дві березки, що сплели коріння», – підсумував продюсер.

