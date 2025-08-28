Головна Скотч Шоу-біз
Переможниці шоу «Холостяк» загрожує ув'язнення – екскохану Терена викликано до суду

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Волотерка та телезірка повідомила про фізичну втому та емоційне вигорання
фото: Instagram/innka_belen

Блогерка Інна Бєлєнь планувала відсвяткувати день народження обранця, але натомість поїхала в Європу

Учасниця тринадцятого сезону романтичного телешоу «Холостяк-13» Інна Бєлєнь нещодавно повернулась з відпочинку у Буковелі. Там блогерка, волонтерка була з коханим. Втім, зосередитися на побуті в Харкові, де живе пара, Бєлєнь не змогла. Колишня обраниця ветерана війни, головного героя «Холостяк-13» Олександра Терена (Будька) поїхала за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Інни Бєлєнь.

«Мене викликали на засідання суду. В Німеччину. На питання, чи можна бути присутньою онлайн, відповіли коротко: «штраф чи позбавлення волі строком від 5 днів». Тобто ні, треба їхати», – розповіла в сторіз свого Instagram Бєлєнь.

Менш ніж за добу блогерка була вже у Львові, звідти вирушила до Німеччини. Судове засідання заплановане на четвер, 28 серпня у місті Росток. Бєлєнь зазначила, що вже у п'ятницю, 29 серпня, в її хлопця, який чекає на неї у Львові, день народження. Його вони проведуть не разом, що дуже засмутило Інну, яка підготувала для коханого сюрприз та подарунок.

Щодо Німеччини, то Бєлєнь жила там тривалий час і була в шлюбі. Саме через колишнього чоловіка блогерці потрібно розв'язувати бюрократичні питання.

«Мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років. Бо в нашому шлюбі я старша і стаж роботи більший», – пояснила причини спонтанної поїздки блогерка.

Бєлєнь наголосила, що буде не так часто з'являтися в соцмережах. Але про результати судової справи повідомить окремо.

Про Інну Бєлєнь

Після початку повномасштабної війни уродженка Харкова активно долучилася до волонтерства: допомагала з автомобілями, раціями, тепловізорами та генераторами для ЗСУ, пройшла навчання у підрозділі ГУР «Кракен».

Інна Белень стала переможницею 13-го сезону шоу «Холостяк», де головним героєм був військовий Олександр Терен. Вона отримала фінальну троянду та розпочала з ним стосунки. Однак їхній роман тривав недовго – пара згодом розійшлася. А пізніше влаштували публічні розбірки та відписались одне від одного в соцмережах.

фото: Instagram/innka_belen

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в Одесі невідомий намагався зґвалтувати зірку «Холостяка». Водночас «Холостяк-14» з актором Тарасом Цимбалюком стартував зі скандалу.

Читайте також:

