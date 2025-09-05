Ексбойфренд Аліни Гросу влаштував їй сюрприз у гримерці (відео)

Гросу зазначила, що до організації сюрпризу були залучені флористичні студії по всьому Києву

Співачка не приховувала емоцій і звернулась до фанів із запитанням про подарунок

Українська співачка та акторка Аліна Гросу поділилася в Instagram неочікуваною подією. Вона розповіла, що на знімальному майданчику її гримерку завалив квітами хлопець, з яким вона раніше мала стосунки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аліну Гросу.

За словами артистки, вона не змогла підрахувати точну кількість квітів, але серед них було щонайменше 160 велетенських троянд. Гросу зазначила, що до організації сюрпризу були залучені флористичні студії по всьому Києву, і навіть вони не змогли назвати точне число.

Співачка не приховувала емоцій і звернулась до фанів із запитанням:

фото: пресслужба Аліни Гросу

«Це квіти від мого колишнього. Чому тільки мудаки роблять такі сюрпризи? Ви б пробачили за такий подарунок?», – написала вона.

Публікація миттєво викликала жваву дискусію серед підписників, які розділилися на два табори: одні захоплюються масштабом романтичного жесту, а інші підтримують скептичну реакцію Аліни Гросу.

Нагадаємо, в Україні стартували зйомки романтичної комедії «Голос серця». Одну з головних ролей у стрічці виконує співачка Аліна Гросу. Робота над проєктом, що розпочалася ще наприкінці 2021 року, була призупинена через повномасштабне вторгнення, але у 2025 році знімальний процес відновили.