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    Шоу-биз

    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели

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    <p>Эмбер Херд</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/amberheard/</p> - Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели

    Эмбер Херд

    Фото: instagram.com/amberheard/

    Звезда «Аквамена» продолжает радовать публику пикантными снимками

    33-летняя голливудская актриса Эмбер Херд снялась для американского глянцевого журнала Texas Monthly. В пышном изумрудном платье без бретелек актриса позировала, сидя на белоснежной простыни. Верхняя часть наряда, выполненная в форме корсета, прекрасно подчеркнула красивую грудь Херд.

    «Да, это мои повседневные пижамы, и я всегда сплю в жемчужинах, не так ли?» – с юмором подписала фото Херд в Инстаграме.

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    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели
    Фото: instagram.com/amberheard/

    Поклонников восхитил такой утонченный образ. «Великолепная», «Вау!», «Люблю тебя», «Выходи за меня замуж!», «Я схожу с ума от тебя», «Красота», – прокомментировали подписчики под фото.

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