Эмбер Херд дерзко обнажила плечи в постели



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Эмбер Херд Фото: instagram.com/amberheard/

Звезда «Аквамена» продолжает радовать публику пикантными снимками

33-летняя голливудская актриса Эмбер Херд снялась для американского глянцевого журнала Texas Monthly. В пышном изумрудном платье без бретелек актриса позировала, сидя на белоснежной простыни. Верхняя часть наряда, выполненная в форме корсета, прекрасно подчеркнула красивую грудь Херд.

«Да, это мои повседневные пижамы, и я всегда сплю в жемчужинах, не так ли?» – с юмором подписала фото Херд в Инстаграме.

Поклонников восхитил такой утонченный образ. «Великолепная», «Вау!», «Люблю тебя», «Выходи за меня замуж!», «Я схожу с ума от тебя», «Красота», – прокомментировали подписчики под фото.