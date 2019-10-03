Эмили Ратаковски сексуально позирует в белом топе с глубоким декольте



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Поклонников порадовало такое необычное стилистическое решение,

28-летняя Эмили Ратаковски отошла от ее личных правил полуобнаженного селфи. Известная модель купальников, обладающая роскошной стройной фигурой, часто балует публику минимальным количеством одежды. Но снимок в «скромном» по ее меркам топе не стал менее сексуальным.

Звезда предстала перед фолловерами на лаконичном черно-белом снимке. На Эмили надет базовый белый топ с круглым вырезом в районе декольте и небольшими разрезами по бокам. Ратаковски чувственно приоткрыла губы, направляя взгляд вниз. Эффектный натуралистичный образ дополнили небольшие серьги и тонкая цепочка на шее. Игра света и тени идеально подчеркнула изящные руки и хрупкие ключицы модели, а естественная укладка с намеком на небрежность добавила романтичные нотки в снимок.