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    Шоу-биз

    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну

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    <p>По словам Эминема, он бы &laquo;тоже избил эту ***&raquo;</p> <p>Фото: nme.com</p> <div></div> - Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну

    По словам Эминема, он бы «тоже избил эту ***»

    Фото: nme.com

    Слова рэпера случайно просочились в сеть

    Популярный рэпер Эминем работает над новым музыкальным материалом. И одна из его композиций случайно попала в сеть.

    Новая песня Эминема, по словам источника, вероятно ремейк B.o.B’s Things Get Worse 2011 года. Исполняет композицию другой музыкант, текст посвящен скандалу межд Рианной и Крисом Брауном и на заднем фоне слышен голос Эминема, который говорит: «Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил б **** (проститутку) ».

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    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну
    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну
    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну
    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну
    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну
    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну
    Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну

    Стоит отметить, что в 2010 году Рианна и Эминем работали вместе над обеими частями песни Love The Way You Lie. Композиция быстро стала хитовой именно благодаря Рианне, которая возглавляла все чарты в 2010 году, напоминает Daily Mail.

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