Эминем встал на сторону Криса Брауна, избившего Рианну



По словам Эминема, он бы «тоже избил эту ***» Фото: nme.com

Слова рэпера случайно просочились в сеть

Популярный рэпер Эминем работает над новым музыкальным материалом. И одна из его композиций случайно попала в сеть.

Новая песня Эминема, по словам источника, вероятно ремейк B.o.B’s Things Get Worse 2011 года. Исполняет композицию другой музыкант, текст посвящен скандалу межд Рианной и Крисом Брауном и на заднем фоне слышен голос Эминема, который говорит: «Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил б **** (проститутку) ».

Стоит отметить, что в 2010 году Рианна и Эминем работали вместе над обеими частями песни Love The Way You Lie. Композиция быстро стала хитовой именно благодаря Рианне, которая возглавляла все чарты в 2010 году, напоминает Daily Mail.