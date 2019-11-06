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    Шоу-биз

    Ирине Билык - 50. Народная артистка объявила юбилейный всеукраинский тур-2020

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    <p>Ирина Билык собирается удивлять своих поклонников</p> - Ирине Билык - 50. Народная артистка объявила юбилейный всеукраинский тур-2020

    Ирина Билык собирается удивлять своих поклонников

    Звезда решила масштабно праздновать свой двойной юбилей!

    Украинская певица Ирина Билык объявила о грядущем Всеукраинском туре в честь двойного юбилея.

    «Юбилей моей жизни - 50 и 30 лет на сцене вместе с вами, мои дорогие. Это будет незабываемо!», - говорится на официальном сайте певицы.

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    Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

    Режиссером масштабного торжества станет фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы - Аслан Ахмадов.

    «Я буду исполнять песни, которые давно не пела, песни которые вы просили исполнить и мечтали услышать. Концертная программа будет отличаться от всего, что я делала в течение 30 лет своей творческой жизни!», - отмечает певица.

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