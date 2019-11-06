Ирине Билык - 50. Народная артистка объявила юбилейный всеукраинский тур-2020



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Ирина Билык собирается удивлять своих поклонников

Звезда решила масштабно праздновать свой двойной юбилей!

Украинская певица Ирина Билык объявила о грядущем Всеукраинском туре в честь двойного юбилея.

«Юбилей моей жизни - 50 и 30 лет на сцене вместе с вами, мои дорогие. Это будет незабываемо!», - говорится на официальном сайте певицы.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Режиссером масштабного торжества станет фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы - Аслан Ахмадов.

«Я буду исполнять песни, которые давно не пела, песни которые вы просили исполнить и мечтали услышать. Концертная программа будет отличаться от всего, что я делала в течение 30 лет своей творческой жизни!», - отмечает певица.