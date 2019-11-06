У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек



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Мэттью Макконахи отметил 50-летие по-особенному

В своем первом посте актер рассказал, что немного волнуется о том, как аудитория соцсети отреагирует на его взгляды на мир

В день своего 50-летия, 4 ноября, Мэттью Макконахи зарегистрировался в инстаграме. За сутки на его страницу подписались более 620 тысяч человек. Среди них – Риз Уизерспун, Сальма Хайек и Джастин Бибер.

Первым же постом Макконахи опубликовал видео, где объяснил, почему все-таки решил присоединиться к инстаграму:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 4 Ноя 2019 в 8:00 PST

«Послушайте, это моя первая попытка поделиться своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря… я знаю, что хочу сказать, но я не знаю, как это воспримут… Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться - надеюсь, все сразу».

Ранее впервые в инстаграме зарегистрировалась Дженнифер Энистон и в качестве первого поста опубликовала снимок, где весь основной состав «Друзей» собрался вместе. Это их первое совместное фото с момента окончания культового сериала в 2004 году.