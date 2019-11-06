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    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек

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    Мэттью Макконахи отметил 50-летие по-особенному - У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    Мэттью Макконахи отметил 50-летие по-особенному

    В своем первом посте актер рассказал, что немного волнуется о том, как аудитория соцсети отреагирует на его взгляды на мир

    В день своего 50-летия, 4 ноября, Мэттью Макконахи зарегистрировался в инстаграме. За сутки на его страницу подписались более 620 тысяч человек. Среди них – Риз Уизерспун, Сальма Хайек и Джастин Бибер.

    Первым же постом Макконахи опубликовал видео, где объяснил, почему все-таки решил присоединиться к инстаграму:

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

    «Послушайте, это моя первая попытка поделиться своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря… я знаю, что хочу сказать, но я не знаю, как это воспримут… Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться - надеюсь, все сразу».

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    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек
    У Мэттью Макконахи появился профиль в Instagram. В первый день на него подписались 620 тысяч человек

    Ранее впервые в инстаграме зарегистрировалась Дженнифер Энистон и в качестве первого поста опубликовала снимок, где весь основной состав «Друзей» собрался вместе. Это их первое совместное фото с момента окончания культового сериала в 2004 году.

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