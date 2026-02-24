Головна Скотч Шоу-біз
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
колаж: glavcom.ua

Анастасія Коротка дала поради, як правильно розповідати дітям про розлучення батьків

Українська акторка Анастасія Коротка, яка розлучилася з телеведучим Андрієм Бідняковим, розповіла, як її діти відреагували на це. Ведуча пояснила, як їй вдалося досягти того, що її діти з часом спокійно сприймали розлучення батьків. Про це акторка розповіла в шоу «30+» Раміни Есхакзай, пише «Главком». 

За словами Анастасії Короткої, її доньку турбувало не саме розлучення батьків. Донька зіркового експодружжя Ксенія переймалася через те, що батьки будуть її «ділити». «Ксеня плакала через інше. Я запитую: «Чого ти плакала?» Вона відповідала: «Переживала, що ви мене будете ділити». Тобто вона переживала, що у нас станеться конфлікт. Вона зараз бачить, що у нас взагалі охеренні стосунки, що ми її не ділимо, не сваримося», – розповіла мати.

Анастасія Коротка також пояснила, як варто розповідати своїм дітям подібні новини, як розлучення. На думку Короткої, важливо пояснити та показати дитині, що після розлучення батьків ставлення до неї не зміниться. А також те, що вона матиме після цього двох батьків, як і раніше.

Андрій Бєдняков та Анастасія Кортка мають двох дітей
Андрій Бєдняков та Анастасія Кортка мають двох дітей
фото з відкритих джерел

«Звісно, бувають різні ситуації – коли мама залишається сама з дітьми, або й тато. Зараз багато жінок за кордоном. По факту мама з дітьми сама, тато тільки на зв’язку. Але не має значення, як далеко батьки від дітей: якщо дитина впевнена на 100%, що вона улюблена – немає проблем. Може, психологи зараз зі мною сперечатимуться, але я впевнена, що головне у повному внутрішньому переконанні, що є тато, який точно-точно любить, що є мама, яка точно-точно любить», – пояснила Анастасія Коротка.

Наразі в родині колишнього подружжя все добре. Зокрема діти Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої бачать, що їхні батьки перебувають у гарних стосунках. «Якщо ми голосно розмовляємо, то це тому, що ми обидва емоційні. Раніше вона запитувала: «Ви що, сваритесь?» Ми: «Доцю, ми просто так розмовляємо, обговорюємо якусь тему». Тобто донька до цього вже звикла. Зараз вона бачить, що все нормально, так само як раніше, навіть краще. Тобто вони – тато з дітьми – можуть зараз кудись поїхати, так само і я. Ніхто дітей не ділить, немає ненависті між батьками», – додала ведуча.

У 2024 році стало відомо про розлучення Андрія Біднякова та Анастасії Короткої. Пара була у стосунках близько 16 років, з яких 10 років у шлюбі. За цей час у подружжя народилося двоє дітей. 

Нагадаємо, Андрій Бєдняков розповів, що раніше вже розлучався з Настею Короткою, але це сталося через нього. Ця зіркова пара є взірцем для багатьох шанувальників. У родині Бєднякова та Короткої, як здається на перший погляд, панує справжня гармонія та ідилія. Однак так було не завжди. Бєдняков згадував непрості стосунки зі своєю коханою, коли ще жив у Маріуполі.

