Ексдружина Остапчука звинуватила його у зраді та знущаннях

Володимир Остапчук та його нинішня дружина планують подати до суду на Христину Горняк

Нотаріусиня Христина Горняк заявила про знущання та зради у шлюбі з телеведучим Володимиром Остапчуком. На ці звинувачення відреагувала нова дружина Остапчука Катерина Полтавська. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Христини Горняк.

Христина Горняк вирішила висловитися про стосунки з колишнім чоловіком. Вона пояснила своє зізнання тим, що вона втомилася терпіти приниження від нинішньої дружини Остапчука навіть після розлучення.

За словами Христини Горняк, вона зазнала емоційного знущання у шлюбі з Володимиром Остапчуком. «З роки і терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння, і не тільки. Цьому усьому, що відбувалось, є багато свідків, хто бачив і був в цих моментах. В подорожах коли було, і на заходах, і так, саме тому я розлучилась, бо я вирішила спасти свою психіку, свій емоційний стан», – пояснила жінка.

Христина Горняк також зізналася, що колишній чоловік їй зраджував. «І так, я брехала вам ці роки, коли посміхалась, пробачте! Так само я брехала і собі! І ще я брехала, що в моїй стосунках не було зради, ні вона була, але я її теж пробачила. І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась ще коли ми були в шлюбі, ні», – заявила Горняк.

За словами нотаріусині, Володимир Остапчук вибачався за свої вчинки перед її матір’ю. «Єдине, що я бажаю кожній жінці, не попадати в стосунки, з емоційно не стабільними чоловіками, які ввечері можуть тебе послати 300 разів, а зранку повзати на колінах з вибаченням! І їздити до моєї мами зі словами: «Я таке наробив, я таке наробив».

Проблеми експодружжя Горняк та Остапчука прокоментувала його нинішня дружина Катерина Полтавська. За її словами, сварки та образи дійсно були в стосунках її чоловіка та його колишньої.

«Ви обидва сварилися. Ви обидва кричали. Ви обидва використовували ненормативну лексику. Систематичне знущання, як ти говориш, було у вас взаємне. Чи ти вважаєш, що над Вовою можна знущатися, а над тобою ні? Так, у вас не склався шлюб. Так, ви не вміли домовлятися у сварках і поливали одне одного брудом, але це було взаємно», – написала Полтавська.

Однак заяви про те, що її чоловік знущався з ексдружни, Полтавська спростувала. Крім цього, Христина Горняк опублікувала відео сварки з ексчоловіком та згодом видалила. Через це та звинувачення в сторону Остапчука Катерина Полтавська заявила, що з чоловіком подасть до суду за наклеп на Христину Горняк. «Із цим всім ми йдемо до суду й в правовому порядку, за законом, будемо вирішувати це питання», – повідомила блогерка.

Напередодні під час чергової нічної атаки на Київ росіяни поцілили у будинок експодружжя ведучого Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк. Будинок було зруйновано. Як повідомила Христина Горняк, жертв внаслідок російського обстрілу по котеджному містечку, де вона мала будинок – не було.

Нагадаємо, у 2022 році телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною – нотаріусом та блогеркою Христиною Горняк. У шлюбі пара почала будівництво будинку під Києвом – туди екс-закохані планували заїхати після завершення робіт. Христина, спілкуючись в соцмережі зі своїми підписниками, відповіла, кому належить ця нерухомість. Жінка натякнула, що має такі самі права на будинок, як і її колишній чоловік. Цей будинок став приводом для публічних скандалів пари в мережі.