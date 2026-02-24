Головна Скотч Шоу-біз
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Роберт Де Ніро затятий критик Дональда Трампа
фото: скриншот із відео/The іndependent

Роберт Де Ніро вважає Дональда Трампа небезпечним

Американський актор Роберт Де Ніро, який відомий своїм критичним ставленням до президента США Дональда Трампа, зробив чергову заяву про очільника Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

На думку Роберта Де Ніро, Дональд Трамп становить загрозу для США. Тому актор вважає, що Трампа необхідно позбутися, адже він «руйнує країну». «Він ід**т. Ми повинні позбутися його. Він зруйнує країну», –заявив актор.

Роберт Де Ніро також висловився про шанувальників Дональда Трампа. Зокрема, актор розкритикував тих, хто є прихильниками MAGA, які розмахують американськими прапорами. «Я не хочу, щоб усі ходили зі своїми американськими прапорами, ніби вони єдині. Ми теж американці», – сказав актор.

Також згадується, як Роберт Де Ніро у своїй промові на кінофестивалі в Каннах висловився про президента США. Тоді актор назвав Дональда Трампа «філістимським президентом Америки».

Роберт Де Ніро неодноразово публічно критикував Дональда Трампа. У своєму інтерв’ю для програми The Weekend на каналі MSNBC американський актор Роберт Де Ніро заявив, що Трамп має наміри нашкодити США. Крім цього актор вважає, що президент його країни «не має співчуття». «Трамп нічого не розуміє про людство, про людей. Він не має співчуття. Я не знаю, хто він такий, але він інопланетянин, і він хоче нашкодити цій країні», – висловився актор.

Роберт Де Ніро є затятим критиком Дональда Трампа. Актор навіть закликав людей до протестів проти президента США

Нагадаємо, американська акторка та режисерка Крістен Стюарт, найбільш відома за своєю роллю у фільмі «Сутінки», зізналася, що вона думає над переїздом до іншої країни зі США. Причина таких роздумів акторки криється у політиці президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялося, американський актор і продюсер, зірка фільму «Форрест Ґамп» Том Генкс покинув США, а причиною цьому стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах. Генкс повідомив про свою еміграцію цікавим чином.

