Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
фото: скриншот Іnstagram/ukrainewow

Автор вірша Артур Дронь є лауреатом премії імені Юрія Шевельова 

Британський актор Ієн Мак-Келлен прочитав вірш українського ветерана та письменника Артура Дроня. Зірка фільму «Володар перснів» записав відео, де процитував вірш українця до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видання Ukraine Wоw.

Вірш ветерана Артура Дроня «Перше до коринтян» переклала з української мови на англійську українська поетеса та перекладачка Юлія Мусаковська. «Ієн Мак-Келлен дворазовий номінант на премію «Оскар», Ґендальф із «Володаря перснів» та Магнето з «Людей Ікс», до річниці повномасштабного вторгнення прочитав вірш ветерана Артур Дронь «Перше до коринтян», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Автор вірша «Перше до коринтян» Артур Дронь український письменник з Івано-Франківщини. Легендарний вірш, який прочитав Ієн Мак-Келлен, увійшов до його збірки «Тут були ми».

«Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями, з астмами і алергіями, з високою імовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!» – уривок з вірша Артура Дроня «Перше до коринтян».

Автор вірша «Перше до коринтян»український письменник Артур Дронь
Автор вірша «Перше до коринтян»український письменник Артур Дронь
фото з відкритих джерел

У 2020 році письменник видав свою першу збірку віршів «Гуртожиток № 6». А у 2025 році написав збірку «Гемінґвей нічого не знає». У цих віршах ветеран описує кохання, віру та братерство між військовими. За цю збірку Артур Дронь був нагороджений премією імені Юрія Шевельова.

Ієн Мюррей Мак-Келлен відомий британський актор кіно та телебачення. Він знімався у популярних фільмах, як «Володар перснів», «Хоббіт» і Магнето у кіносерії «Люди Ікс». Двічі був номінований на Оскар. До слова, в 1991 році королева Єлизавета II посвятила актора у лицарі.  

Нагадаємо, американський актор та кінопродюсер Бен Стіллер, відомий за ролями у фільмах «Знайомство з батьками», «Ніч у музеї» та «Дівчина моїх кошмарів» тощо, підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Актор прокоментував допис українця в соцмережі Х.

До слова, 22-річний актор популярного серіалу Netflix «Дивні дива» Фінн Вулфгард, відкрито заявив, що щомісяця підтримує Україну, надсилаючи донати на офіційну платформу допомоги United24. У своєму інтерв’ю він наголосив, що війна в Україні – одна з найболючіших тем для нього, поряд із боротьбою корінних народів за земельні права.

Читайте також:

Теги: війна ветеран актор письменник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутнє росіян, яке має змусити замислитися
Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни
26 сiчня, 09:31
Наразі бої за Костянтинівку фактично відбуваються в передмістя
Бої за Костянтинівку: як Росія ламає власні плани літнього наступу
9 лютого, 10:30
Війна накриває світ: яку роль відіграють українці?
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
21 лютого, 21:01
Поліція кваліфікувала дії російського нелюда як порушення законів та звичаїв війни
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
13 лютого, 12:07
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
13 лютого, 15:21
Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
16 лютого, 18:26
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина
Масована атака на Україну: скільки дронів та ракет запустила РФ
3 лютого, 10:13
Надавачами послуг медико-психологічного супроводу можуть стати заклади незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці
Ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей: як працює програма
17 лютого, 08:52
Банер з написом «Перемога буде за нами» висить на фасаді посольства Росії в Сеулі
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни
Вчора, 01:27

Шоу-біз

Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників
«Він зруйнує країну». Актор Роберт Де Ніро різко розкритикував Трампа та його прихильників
Ексдружина Остапчука звинуватила його у зраді та знущаннях
Ексдружина Остапчука звинуватила його у зраді та знущаннях
Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)
Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua