Зірка «Володаря перснів» прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня (відео)

Автор вірша Артур Дронь є лауреатом премії імені Юрія Шевельова

Британський актор Ієн Мак-Келлен прочитав вірш українського ветерана та письменника Артура Дроня. Зірка фільму «Володар перснів» записав відео, де процитував вірш українця до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видання Ukraine Wоw.

Вірш ветерана Артура Дроня «Перше до коринтян» переклала з української мови на англійську українська поетеса та перекладачка Юлія Мусаковська. «Ієн Мак-Келлен дворазовий номінант на премію «Оскар», Ґендальф із «Володаря перснів» та Магнето з «Людей Ікс», до річниці повномасштабного вторгнення прочитав вірш ветерана Артур Дронь «Перше до коринтян», – йдеться у повідомленні.

Автор вірша «Перше до коринтян» Артур Дронь український письменник з Івано-Франківщини. Легендарний вірш, який прочитав Ієн Мак-Келлен, увійшов до його збірки «Тут були ми».

«Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями, з астмами і алергіями, з високою імовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!» – уривок з вірша Артура Дроня «Перше до коринтян».

Автор вірша «Перше до коринтян»український письменник Артур Дронь фото з відкритих джерел

У 2020 році письменник видав свою першу збірку віршів «Гуртожиток № 6». А у 2025 році написав збірку «Гемінґвей нічого не знає». У цих віршах ветеран описує кохання, віру та братерство між військовими. За цю збірку Артур Дронь був нагороджений премією імені Юрія Шевельова.

Ієн Мюррей Мак-Келлен відомий британський актор кіно та телебачення. Він знімався у популярних фільмах, як «Володар перснів», «Хоббіт» і Магнето у кіносерії «Люди Ікс». Двічі був номінований на Оскар. До слова, в 1991 році королева Єлизавета II посвятила актора у лицарі.

Нагадаємо, американський актор та кінопродюсер Бен Стіллер, відомий за ролями у фільмах «Знайомство з батьками», «Ніч у музеї» та «Дівчина моїх кошмарів» тощо, підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Актор прокоментував допис українця в соцмережі Х.

До слова, 22-річний актор популярного серіалу Netflix «Дивні дива» Фінн Вулфгард, відкрито заявив, що щомісяця підтримує Україну, надсилаючи донати на офіційну платформу допомоги United24. У своєму інтерв’ю він наголосив, що війна в Україні – одна з найболючіших тем для нього, поряд із боротьбою корінних народів за земельні права.