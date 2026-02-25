Головна Скотч Шоу-біз
Руслана стане суддею німецького нацвідбору на Євробачення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Суспільне

Ведучими німецького фіналу стануть телеведуча Барбара Шьонебергер та комікеса Гейзел Брюггер

Українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана увійшла до складу журі німецького національного відбору Eurovision Song Contest. Про це йдеться на офіційному сайті відбору, пише «Главком».

У Німеччині відбір проходитиме у два етапи. Спочатку, 28 лютого, 20 експертів із 20 країн-учасниць визначать трьох фіналістів. На другому етапі глядачі оберуть артиста, який представить країну на Євробаченні у Відні.

Співачка оцінюватиме вокальні дані та сценічну постановку конкурсантів, спираючись на власний досвід перемоги.

Руслана вже прокоментувала свою участь у проєкті, назвавши це великою відповідальністю та можливістю вкотре нагадати Європі про силу української музики.

«Німеччина завжди була дуже прихильною до моєї творчості. Для мене важливо не просто обрати пісню, а допомогти знайти артиста, який зможе запалити серця європейців так само, як ми це зробили у 2004-му», – сказала вона.

Нагадаємо, суддя Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» Руслана допустила порушення правил під час прямого ефіру.

Сталося це, коли артистка коментувала виступ однієї з учасниць. Виконавиця не лише розсекретила свою фаворитку Leléka, а й закликала голосувати за неї.

Згодом «Суспільне» прокоментувало інцидент. У заяві мовника сказано, що під час фіналу Національного відбору на «Євробачення» журі діляться враженнями про виступи артистів. Мовник вважає, що дії Руслани не порушують правил, а її коментар є особистою позицією.

